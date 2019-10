Tidligere radiochef i DR: Megamaniske Radio24syv er gået i selvsving. Det er ikke kønt

Efter 8 år i æteren er det slut med taleradioen Radio24syv, der blev skabt som et alternativ til DR’s P1 og endte med at have 600.000 ugentlige lyttere. Er det et stort tab, at Radio24syv lukker?