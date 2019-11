Med Apples indtog på streamingmarkedet er kampen om brugernes underholdningskroner for alvor skudt i gang. Netflix skal kridte skoene, men det skal Apple også. For næste kombattant i ringen er ingen ringere end Disney.

FOR ABONNENTER

Det er ikke noget tilfælde, faktisk overhovedet ikke, at Netflix, klodens p.t. førende udbyder af streamingfjernsyn, just har releaset spillefilmen ’Dolemite Is My Name’, der giver comeback til den legendariske sorte komiker Eddie Murphy.