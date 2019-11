Nu fortæller politifolk selv om vold, drab og voldtægt i egne podcastserier

FOR ABONNENTER

Et Rhodes-klaver spiller en let genkendelig jingle, mens en rolig amerikansk kvindestemme flyder fra højttalerne og fortæller, at man skal til at høre en podcast om forbrydelser, man måske har hørt om i nyhederne. At man skal høre om forbrydelserne fra dem, der opklarede dem eller forsøgte at opklare dem. Første afsnit handler om, da politiet i 1991 i New York på det øvre Manhattan fandt liget af en 4-årig pige i en køleboks.