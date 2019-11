Yahya Hassan udgiver ny digtsamling: »De handler om vold, overfald, om at sidde i fængsel, om stoffer og om psykisk sygdom«

Automatisk oplæsning Beta

Efter seks år kommer aarhusianske Yahya Hassan nu med en ny digtsamling.

’YAHYA HASSAN 2’

Den udkommer allerede fredag den 8.november 2019.

Digtsamlingen udkommer dog ikke helt så officielt som de fleste andre bøger.

Sent på eftermiddagen torsdag oplyser forlaget Gyldendal, at der er en stor nyhed på vej, men Politiken kan ikke få mere at vide før klokken 21:30.

Nede i Politikens Boghal har Gyldendal købt reklamepladsen i de to store vinduer ud mod Vestergade, men personalet i boghallen aner ikke, hvad der kommer til at hænge der.

Da Politiken går ned for at finde ud af, om de måske ved, hvad den mystiske nyhed er, fortæller en medabejder, at de »helt blindt har indkøbt 150 eksemplarer«.

Og det er mange.

Det er ikke mærkeligt, at der er høje forventninger til den unge digter.

Yahya Hassans første digtsamling udkom 17.oktober 2013 og blev af anmelderne kaldt en »decideret litterær begivenhed« og »en bog, der brænder mellem hænderne på én, skrevet af »et talent ud over det sædvanelige«.

Den første digtsamling er trykt i 122.000 eksemplarer, og er den mest solgte debutdigtsamlnig i Danmarkshistorien.

For bogen modtog Yahya Hassan Weekendavisens Litteraturpris, Politikens Litteraturpris, BogForums debutantpris samt Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris.

Pis og lort

Weekendavisen har interviewet forfatteren over telefonen, mens han har været indlagt på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby i Aarhus.

Om den nye digtsamling siger Hassan til avisen:

»De troede ikke, jeg kunne skrive mere, hvis jeg ikke gik rundt i jakkesæt, men jeg skriver stadig digte«, siger Yahya Hassan til Weekendavisen.

Han forklarer, at digtene »fortsætter, hvor de andre slap«. De handler om vold, overfald, om at sidde i fængsel, om stoffer og om psykisk sygdom.

»Jeg skriver om mit liv og mig selv, og det er elendighed og sorg, der er katalysatoren, 90 procent af min motor kører på pis, lort og gylle. Ufortyndet pis og lort«, siger Yahya Hassan.

»Jeg skulle ikke tilbage til det der Hassan-show. Jeg er pisseligeglad med jer allesammen«, siger han til Weekendavisen.

Digtsamlingen udkommer fredag i 25.000 eksemplarer på Gyldendal.

»Jeg er en af de største digtere, der findes, men perkeren her har fået nok«, siger Yahya Hassan.

En fortsættelsen af 1’eren

Yahya Hassan fortæller i en presssemedelelse fra forlaget Gyldendal, at den nye bog er en fortsættelse af 1’eren. Digtsamlingen handler om alt det, der er sket siden udgivelsen i 2013, og det er på høje tid, at bogen kommer nu, lyder det fra den unge forfatter.

I en pressemeddelelsen skriver Gyldendal om den nye digtsamling:

»I sin nye, stærkt personlige bog fortæller Yahya Hassan i 59 digte sin historie, fra han er 18 år, debuterende forfatter og ’præmieperker’ med politibeskyttelse, til han bliver jaget vildt, voldsmand, fængslet, indlagt, ’psykoseperker’ og uden et sted at være. Det er digte om tvivl, sammenbrud, ensomhed, om volden og vanviddet i verden og i en selv og om at ville kærligheden og nærheden, men ikke kunne holde på den«.

Relevant og mørk

Det er ikke muligt for Politiken at komme i kontakt med Yahya Hassan, da han er frivilligt indlagt på psykriatrisk afdeling, men forlagschef Simon Pasternak, der har været redaktør på bogen fortæller om udgivelsen i et dokument vedlagt pressemeddelelsen.

»