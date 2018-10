Yahya Hassan dømt til psykiatrisk behandling på ubestemt tid Digteren er fundet skyldig i 42 lovbrud. Han tilkendes psykiatrisk behandling.

Digteren Yahya Hassan idømmes en dom til psykiatrisk behandling efter at have kendt sig skyldig i 42 forhold om vold, trusler, hærværk og blufærdighedskrænkelser, som han ifølge Østjyllands Politi har begået mellem 2015 og 2018.

Foranstaltningen har ingen længstetid, afgør Retten i Aarhus, og det er endnu ikke fastlagt, hvornår behandlingen skal igangsættes.

Behandlingsdom Hvis en person på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller lignende, straffes personen ikke. I stedet vil retten normalt beslutte, at der skal idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, der har til formål at forebygge lovovertrædelser i fremtiden. En dom til behandling indebærer, at den dømte som udgangspunkt indlægges på en psykiatrisk afdeling, men herefter er det overlægen, der træffer beslutning om udskrivelse til fortsat ambulant behandling (og tilsyn af Kriminalforsorgen), ligesom overlægen sammen med kriminalforsorgen kan træffe bestemmelse om, at patienten skal genindlægges. Kilde: Kriminalforsorgen Vis mere

Politikens udsendte Anne Bech-Danielsen fortæller, »at han ikke får en forvaringsdom, som betyder, at han ikke vil blive tvangsindlagt«.

Domsmændenes afgørelse følger anbefalinger fra forsvarer og anklager. Retslægerådet mener, at digteren »formodentlig har været sindssyg i løbet af perioden, hvor gerningerne har fundet sted«, hvorfor de anbefaler en behandlingsdom.

Anklager Tanja Fogt har også tilkendegivet, at hun gik efter at få idømt Hassan en behandlingsdom, da hun er enig i, at digteren ikke er egnet til en almindelig fængselsstaf.

»De faktiske handlinger erkendes. Han har ikke været sig selv psykisk på de tidspunkter, det er foregået«, siger Yahya Hassans forsvarer Michael Juul Eriksen, der også meddelte, at digteren viser tegn på bedring, som man også kunne se i retten i dag. Undervejs forholdt han sig roligt, og mens dommen blev beskrevet, kiggede han ikke op.

Yahya Hassan har siden 16. juli siddet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Aarhus.