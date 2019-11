Disney advarer seerne mod sine egne klassikere

Ansigtsløse, sorte analfabeter synger om at arbejde dag og nat. En krage er opkaldt efter en kendt sort karakter, hvis navn, Jim Crow, blev brugt både til at håne afroamerikanere i USA og som betegnelse for lovene om raceadskillelse.

Scenerne er fra den gamle tegnefilm, ’Dumbo’, der ligesom andre Disney-tegnefilm indeholder racistiske og nedsættende skildringer af afroamerikanere, og det har nu ifølge det britiske medie The Independent fået koncernens nye streamingtjeneste Disney Plus til at mærke film som også ’Junglebogen’, ’Fantasia’ og ’Lady og vagabonden’ med advarsler: De kan indeholde »kulturelt forældede skildringer«, hedder det.

Tidligere har Disney-koncernen luftet planer om helt at fjerne scener som den med kragen Jim. Det vakte voldsom debat, men det gør også den nye løsning, skriver mediet:

Hvor Disney-koncernen før blev kritiseret for at redigere i fortiden og ødelægge det oprindelige materiale, er det nu ordvalget, der kritiseres: Betegnelsen »forældet« indikerer, at skildringerne engang var o.k., men at de nu bare er støvede, lyder det fra kritikere på sociale medier.

De mener, at scenerne ikke bare er udtryk for gammeldags dømmekraft, men at de er groft nedsættende, både nu og dengang de blev til. Andre skriver, at Disneys advarsel er et godt valg. Det er ikke lykkedes Independent at få en kommentar fra Disney Plus.