Briter fandt vikingeskat og forsøgte at stjæle den. Ironisk nok var de blevet millionærer, hvis de bare havde været ærlige

Op mod 10 år i fængsel for at have fundet og herefter skjult og videresolgt en større samling af mønter og smykker fra vikingetiden.

Sådan lyder dommen, efter at britisk politi fik fat i de fire mænd, der er skyldige i det, politiets hovedefterforsker, Nigel Cleeton, kalder »den mest besynderlige sag, han nogensinde har oplevet«.

To metaldetektorentusiaster fandt samlingen af artefakter fra vikingetiden, der er vurderet til omkring 104 millioner kroner, i området Herefordshire nær den engelske grænse til Wales.

Men i stedet for at rapportere fundet inden for de lovmæssige 14 dage valgte de selv at beholde hele samlingen. Gennem to møntforhandlere fik de solgt samlingen for et endnu ukendt beløb, skriver Hyperallergic.

Foto: British Museum De genfundne dele af samlingen udstilles på British Museum.

Det, der især får hovedefterforskeren til at ryste på hovedet, er det faktum, at de to metaldetektor-entusiaster kunne have sluppet for de mange års fængsel og stadig have fået et anseeligt beløb ud af fundet.

Ifølge Storbritanniens såkaldte Treasure Act vil markedsværdien af fundet blive delt mellem landejeren og den, har gjort fundet. Der ville altså være tale om et flercifret millionbeløb til begge parter, forklarer Gareth Willams, ekspert i vikingetiden hos British Museum.

»Storbritannien har det mest generøse system i verden, når det kommer til at belønne dem, der finder nationalskatte, så længe de følger loven«.

Eftersøgningen fortsætter

Trods en årelang efterforskning har politiet ikke formået at finde frem til hele samlingen. Kun omkring 30 mønter er fundet.

Foto: British Museum Genfundne anglosaksiske mønter

Den fulde samling består af mere end 300 dele, opdagede politiet efter at have gennemsøgt en af de dømtes telefoner. Her fandt de hundredvis af billeder af de uvurderlige mønter og smykker.

Den historiske betydning af samlingen er nærmest uforlignelig, hvis du spørger Gareth Willams fra British Museum. Han forklarer, at mønterne muligvis kan forandre hele vores forståelse af den tidlige britiske historie, eftersom fem af de genfundne mønter viser et billede af en uhørt alliance mellem King Alfred the Great of Wessex og den mindre kendte monark Ceolwulf II af Mercia.

Samlingen skulle være blevet begravet af vikinger mellem år 878 og 879.

Det er medlemmer af metaldetektorsamfundet og British Museum, der tippede politiet om det ulovlige salg af samlingen.