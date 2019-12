Kulturredaktøren: Kære Lise Rønne, du har fuldstændig ret i, at Politiken skal holde op med at tale fornedrende til kvindelige tv-værter

En kronik af tv-vært Lise Rønne er endnu en anledning for os, der arbejder med sproget, til at blive mere selvkritiske og præcise og skarpere i redigeringen.

Tv-værten Lise Rønne har skrevet en skrap og saglig kronik, hvor hun kritiserer Politiken for at lægge spalteplads til sexistisk sprog. Det gør ondt på en avis, der går ind for ligestilling og er imod alle former for chauvinisme. Så hvad sker der for os?