Tv-vært Lise Rønne: Kære Politiken, jeg synes, I skal holde op med at tale fornedrende til kvinder

På tirsdag sætter jeg mig for sidste gang i værtsstolen på DR 1’s Aftenshowet. Jeg har sagt min faste stilling hos DR op efter samlet set 15 år som skiftevis tilrettelægger, vært, praktikant, redaktionschef og redaktør, og det er med en stor varme, jeg tænker tilbage på de afsindigt sjove, lærerige, mangfoldige oplevelser, jeg har fået med mig.

Samtidig mærker jeg en lettelse over, at der nu nok for en stund bliver skruet ned for de slag, der gennem årene har vist sig at være en del af mit hverv som tv-vært – eller mere præcist: mit hverv som kvindelig tv-vært.

Jeg er midt i at hakke løg til kødsovsen forleden dag, da min producent Kasper ringer: »Jeg ville egentlig bare høre, om du er okay?«, spørger han.

»Altsåøhh, ja«, griner jeg og så noget a la: »Lige nu er jeg pænt presset over at skulle nå en kødsovs, samtidig med at der skal læses lektier med de to store og vaskes hår på den lille, men ellers …«.

»Arh. Du har ikke læst anmeldelsen i Politiken i dag?«, følger Kasper op. »Nej?«, siger jeg spørgende og ved selvfølgelig allerede der, at det ikke er noget rart, jeg har misset på en dag, hvor jeg ikke har nået til at åbne min faste morgenavis.

Jeg plejer ellers at nå en lillebitte stund med min Politiken, hvor loftet for det meste står højt, hvor vanetænkning normalt udfordres, hvor man skriver om – og til tider også handler på – at udfordre den måde, vi indretter os i verden på for at gøre den bedre. Eller?

Jeg har haft år, hvor jeg ikke turde fylde, ikke turde grine højt, ikke turde tale for meget, ikke turde være et helt menneske

Kasper sender mig et screenshot i en sms af en tv-anmeldelse, som Politiken-anmelder Bo Tao Michaëlis har skrevet.

Det gør han med et varmt: »Sig til, hvis du synes, vi skal tage til genmæle. Det gør vi gerne«, og jeg forsikrer ham om, at jeg jo er gammel i gårde og heldigvis ikke mere lader mig slå ud af kurs af den slags. Det har jeg efterhånden hørt mig selv sige mange gange.

Men sandheden er, at jeg har ondt i maven, da jeg klikker på sms’en. Det er ikke første gang, at Bo Tao Michaëlis skriver om mig. Sidst var det noget med, at jeg bevægede mine arme som nogen fra Jullerup Færgeby.

Denne her gang kauserer han over en DR 1-serie, der kører over skærmen i disse uger, og som jeg er vært på. Det er et program, der sætter fokus på vores gamle digtere, idet forskellige musikere sætter musik til deres ord.

Min egen rolle er temmelig begrænset. Jeg byder velkommen til programmet, introducerer digteren for musikerne og tager en kort snak med disse i forbindelse med, at de skal optræde med deres sang. Lige præcis hverken mere eller mindre.

Ikke desto mindre oplever Bo Tao Michäelis, der ikke synes om programmet, hvilket – det siger sig selv – er en helt fair sag, at »værtinden Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil«.

Her tænker jeg: Et så belæst og sprogligt menneske som Bo Tao Michaëlis, uddannet i nordisk sprog og litteratur, kan vel ret beset godt finde et andet ord end at vimse – med det formål at være, ja, sprogligt præcis?

Lad mig hjælpe lidt for denne gang: Jeg stod. Det er simpelthen det dækkende ord. En enkelt gang gik jeg også en lille tur med, vil jeg selv vurdere, raske skridt. Men ellers så stod jeg simpelthen bare der på mine flade kondisko, som vi kalder dem i Jylland, og vimsede med andre ord ikke det mindste.

Men ironien til side, så ved jeg, og alle andre, selvfølgelig godt, at Bo Tao Michaëlis er interesseret i at bruge det effektive ord vimse, fordi det er ladet med et hav af konnotationer, som ingen af os gider at forbindes med. Jeg behøver ikke at liste dem her. Men jeg vil vove at påstå, at det er et ord, du aldrig hører brugt om en 41-årig voksen mand, når han står i sine flade kondisko.

For lige at dvæle ved tv-anmelderens ord bare et øjeblik til, så bliver vi i samme sprogligt dovne og tydeligt kønsspecifikke nedladenheder med ’den vanlige værtindestil’ – vi ser den vimsende rundt for vores indre blik, ikke? – og så er der det ’småneurotiske’, som ud over at være nederdrægtigt og jo faktisk slet ikke for sjov igen er, ja, upræcist.

For kogt helt ind til benet: Hvad mon det helt præcist er, der gør, at jeg, i Bo Tao Michaëlis’ optik, virker småneurotisk?

Det er jo interessant. Gad vide, om han selv ved det? Er det mit grin? Mit toneleje? Er det mine armbevægelser, som vi ved, at han har det lidt stramt med?

Der kan sikkert være mange flere grunde. Men havde Politikens tv-anmelder været præcis, ja så havde vi kunnet diskutere, om og hvorfor det var et problem, at jeg grinede/har det toneleje, jeg har/bevægede mine arme/noget helt fjerde.

Vi ville også have kunnet diskutere, om selvsamme nogensinde ville have kvalificeret en mandlig journalist på 41 til at få samme prædikat sat på sig? Prøv selv at indsætte et par af dem, du kan komme i tanke om, og se, om du kan svare bekræftende.

Og lad os så løfte blikket, for det her drejer sig selvfølgelig ikke kun om mig. Det drejer sig om nogle usynlige strukturer, en kulturelt nedarvet diskursivitet, som i en sådan grad gennemsyrer vores måde at se og forstå køn på, at vi for det meste ikke selv er bevidste om det.

Ud over de faktuelle afledninger heraf som f.eks. lønforskelle, manglende ligestilling i hjemmet og i samfundet samt de alarmerende statistikker over unge pigers dårlige mentale helbred – ja, så er der alt det andet kønsnormativt bekræftende, der vælter ud mellem sprækkerne.

Alt det, der taler til en fællesforståelse, bevidst eller ubevidst, som f.eks. af, at et par høje hæle på en vært på TV-avisen kan indikere, at der ikke er så meget imellem ørerne. Det var i øvrigt en ældre mandlig journalist fra Politiken, der skrev det om Nina Munch-Perrin.

Jeg stempler selv ind i den fællesforståelse. Det er ikke sjældent, at jeg skal bide mig selv i tungen for ikke at komme til at bruge et kvindenedsættende ord, og i mine oplyste øjeblikke opdager jeg i den sammenhæng, at jeg ligesom alle andre har fået en kodning ind med modermælken i forhold til, hvordan jeg oplever køn, i det her tilfælde kvinder.

Jeg kan således tage mig selv i at rynke på næsen af kvinder, der billedligt talt larmer, i al fald hvis de gør det på den forkerte måde. Stort set hver gang konstaterer jeg, at jeg ikke ville have reageret ligesådan, hvis det havde været en mand.

Derfor kan jeg heller ikke bebrejde mine omgivelser, når de reagerer og italesætter på, lad os kalde det ureflekteret, vis.

Men jeg kan beslutte mig for at anholde det og gøre opmærksom på det, jeg ser og hører, i håbet om at prikke til en bevidstgørelse.

Så når mine kloge, empatiske, veluddannede mandlige kollegaer om en kvindelig politiker siger, at »hun bare nogle gange bliver så hysterisk, når hun diskuterer« – hun er i øvrigt skarpere end os alle sammen tilsammen – ja, så gør jeg dem opmærksom på, hvad det lige er, de har gang i.

Når min – ældre mandlige – underviser i litteratur på Københavns Universitet forleden kalder Ibsens Nora, hende fra ’Et Dukkehjem’, for en ’kælling’ og en ’so’ (den er god nok, jeg har lige genlæst mine noter) – ja, så må jeg anholde sproget, ikke analysen.

Det drejer sig om nogle usynlige strukturer, en kulturelt nedarvet diskursivitet

Eller når et i øvrigt skattet ældre familiemedlem siger til min syvårige datter, der larmende skraldgriner helt nede fra maven, at hun er en ’krukke’, ja så må han gerne fornemme, at han bliver savet midt over, hvis han nogensinde gør den slags igen.