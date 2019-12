Musikpædagoger vil gøre op med elitestempel: »Der er en idé om, at »uuuuh, musikskoler er noget meget fint«, og »uhhh, de bruger noder««

Serie

Musikskoler

Som en af sine første og mest konkrete udmeldinger sagde kulturminister Joy Mogensen (S) i sommer, at hun gerne ville »sætte det som et nationalt mål, at alle børn får muligheden for at spille et instrument«.

Politiken har med tal fra Danmarks Statistik og reportager undersøgt, hvordan det går. Dette er femte del af serien.