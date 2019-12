Joy Mogensens ønskemål ligger langt væk: Musikskoler er kun for de få, privilegerede børn

Automatisk oplæsning Beta

Små fedtede knoer lukker sig om trianglerne, men så ser de små tumlinger, hvordan musikpædagogen bare lader instrumentet dingle i snoren i stedet. De efterligner hendes bevægelser, og pludselig lægger der sig en bund af forbløffende fine plingplingpling under ’Bjældeklang’.

Vi er til Mini Spil-Op med de 2-3-årige på Kulturskolen Viborg. Inde ved siden af svinger en flok 11-årige buerne til Suzuki-træning med violinerne.

Børnene udgør et privilegeret fåtal af Viborg Kommunes børn: Ifølge en opgørelse, Politiken har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, kommer kun godt 1 procent af de 0-9-årige børn i Viborg Kommune på byens musikskole.

Viborg er en af de danske kommuner, der har færrest børn på musikskole, men heller ikke målt på landsgennemsnittet er musikskoler for de fleste: Ifølge gennemgangen har under 5 procent af alle landets 0-9-årige deres gang på en af de offentlige musikskoler.

Og selv om det ikke fremgår af tallene fra Danmarks Statistik, hvor mange børn der har kontakt til musikskolerne via skoler og daginstitutioner, ligger det fast, at virkeligheden ligger langt fra den socialdemokratiske regerings målsætning.

Kort efter sin tiltræden i sommer og inden sin orlov formulerede kulturminister Joy Mogensen (S) et af sine få klart definerede mål for kulturområdet: En national målsætning om, at alle børn uanset social baggrund skal have adgang til en af landets musikskoler.

»Jeg vil gerne sætte det som et nationalt mål, at alle børn får muligheden for at spille et instrument«, sagde ministeren dengang.

Men ønsket er ikke blevet fulgt op med penge i eksempelvis finansloven for næste år. Så der er langt fra mål til virkelighed, mener musikskoleleder Palle Kjeldgaard fra Kulturskolen Viborg.

I Viborg koster en ugentlig times soloundervisning 5.000 kroner årligt. I 2017 viste en rapport fra Kulturministeriet, at 55 procent af musikskoleeleverne kom fra familier med husstandsindkomster på over 800.000 kroner. Det har næppe ændret sig meget, vurderer Danske Musik- og Kulturskoler.

Palle Kjeldgaard kalder målet, at alle børn skal være med, »prisværdigt«:

»Men så længe det ikke følges op med penge, stopper den der. Rigtig mange familier har ikke selv råd. Og det nytter altså ikke noget, at kreativitet er forbeholdt de få og sjældne«.

Kulturminister: Der skal ske noget

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) siger, at regeringen »har leveret« i form af kommuneaftale og en finanslov uden omprioriteringsbidrag. Men han medgiver, at der skal ske noget med musikskolerne:

»Der er behov for at tage det her op med vores kommuner for at få dem til at prioritere det højere. Jeg tror, at der er nogle kommuner, der er så utrolig pressede økonomisk, at de oplever musikken som flødeskum, de skal skære væk, og det skal vi have kigget på. Men kommuneaftalen og finansloven, der fjerner omprioriteringsbidraget, er altså to væsentlige skridt på bare to måneder«, siger han.

»Jeg synes ikke bare, det er ord, vi leverer, men også konkret handling«.

For nuværende ligger statens tilskud til de kommunale musikskoler fast på omkring 80 millioner kroner om året, mens kommunerne sidste år betalte 523 millioner kroner. Kommunernes udgifter er stigende: I 2013 betalte de omkring 493 millioner kroner.

Den største andel af børn på musikskole finder man i Roskilde kommune, hvor 14,6 procent af de 0-9-årige børn er i musikskole. På andenpladsen er Ballerup kommune med 13,5 procent.