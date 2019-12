»Jeg er nødt til at passe på mig selv«: Anders Breinholt er udkørt. Melder afbud til ALT

Automatisk oplæsning Beta

Anders Breinholt har haft så travlt, at han nu må trække sig fra sit eget show på Aveny-T, ’Linde & Breinholt – en slags forestilling’.

Showet har været planlagt i års tid, og allerede i maj var han og Sofie Linde i fuld gang med forberedelserne.

Men Anders Breinholt har måttet trække sig fra ’Linde & Breinholt »på grund af overanstrengelse«, skriver hans manager og ægtefælle, Line Køhlert Breinholt, i en pressemeddelelse.

»Jeg er frygtelig ked af at måtte trække mig, men jeg er nødt til at passe på mig selv og komme til hægterne igen«, udtaler han i pressemeddelelsen.

Forestillingen, der skulle have haft premiere 9. januar, bliver dog ikke aflyst. For skuespilleren Rasmus Bjerg er med kort varsel trådt til og overtager Anders Breinholts plads.

Samtidig ændres forestillingens titel til ’Linde på Bjerget – et tomandsshow’.

Line Køhlert Breinholt oplyser, at Anders Breinholt har været nødt til at trække stikket fra alt arbejdsrelateret frem til 27. januar, når ’Natholdet’ starter igen på TV 2.

Premiere en uge senere

Forestillingens premiere på Aveny-T er samtidig blevet rykket, så der først er premiere 16. januar for at sikre, at Rasmus Bjerg kan nå at blive helt klar i rollen.

Alle, der har købt billetter til showet, har ifølge Line Køhlert Breinholt fået besked om, at Anders Breinholt ikke medvirker. De er blevet tilbudt at flytte deres billetter til en anden dag, hvis de ønsker det, eller at få billetten refunderet.

Sofie Linde siger i pressemeddelelsen, at hun er »lykkelig for, at Rasmus hopper ind fra højre og laver den vildeste feberredning for showet«.

Forestillingen med Sofie Linde og Rasmus Bjerg kan ses frem til 1. marts.