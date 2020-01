Eva Eistrup: »Aldringsskammen findes, og vi ved det. Bare se på stakkels Frederik Fetterlein i de der busreklamer

Jeg orker ikke både at miste min ungdoms skønhed dag for dag og indse, at jeg er et menneske, der ikke er i stand til at hæve mig over det og være bedre, skriver Eva Eistrup i denne klumme.