Der går 10 minutter. Så taler de om at have sex i 'Paradise Hotel'

At ’Paradise Hotel’ formår fortsat at være et koncept, der bare virker, skyldes ikke kun et godt cast, men også et virkelig godt tv-hold. Festen i Mexico ser ud til at blive præcis lige så festlig som altid, skriver Simon Roliggaard i tv-klummen.