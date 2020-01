Flere mulige nævninger erklærer sig inhabile i Weinstein-sag Nævninger vælges for tiden til Harvey Weinstein-sag. Flere kandidater føler dog, de ikke kan være upartiske.

Adskillige mulige nævninger er blevet fritaget fra at være en del af en højprofileret sag mod den overgrebsanklagede filmmager Harvey Weinstein.

Det står klart, efter at retten i New York onsdag fortsatte processen med at få udvalgt de 12 nævninger til sagen.

I alt er 90 ud af 120 potentielle kandidater hidtil blevet fritaget - hovedsageligt fordi de ikke føler, at de kan være upartiske i sagen.

Retssagen mod Weinstein omhandler to sager om overgreb mod kvinder.

I det ene tilfælde udførte han angiveligt oralsex på produktionsassistent Mimi Haleyi mod hendes vilje i 2006 i Weinsteins lejlighed på Manhattan.

Derudover voldtog han ifølge anklagerne en anden kvinde på et hotelværelse i New York i 2013. Kvindens identitet er ikke offentligt kendt.

Flere siger, at de selv har været udsat for overgreb

Flere af de nævninger, der er blevet fritaget i sagen, forklarer, at de selv har været udsat for overgreb - eller at de har en forbindelse til Weinstein.

De føler derfor, at de er inhabile i sagen.

»Jeg har læst alle artikler (om Weinstein, red.), og det vil blive rigtig hårdt for en, der er blevet overfaldet flere gange«, siger en kvindelig kandidat.

Samme melding lyder fra en anden unavngiven kvinde.

»Jeg er blevet overfaldet tidligere i mit liv, så jeg tror ikke, at jeg kan være en retfærdig nævning«, siger hun.

En tredje kvinde siger, at hun har 'en rigtig tæt ven, der har haft et møde med den tiltalte'. Hun føler sig derfor ligeledes inhabil.

De 30 nævninger, der stadig er i spil, ventes at vende tilbage til næste fase af udvælgelsen torsdag 16. januar.

