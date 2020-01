Anders Haahr Rasmussen: Efter en idrætstime i 1. g stod jeg og hyggepissede min nye ven Martin op ad låret. Det skulle jeg ikke have gjort

Vi gør, som vi har lært, skriver Anders Haahr Rasmussen, som voksede op med, at drenge i et slæng kan tage meget grovkornet pis på hinanden. Men det gik galt, når han opførte sig sådan andre steder i livet, for der er forskel på rum, og det er mange af os ved at lære, skriver han i denne klumme.

Jeg gik til fodbold det meste af min barndom og ungdom, og jeg husker badet som et af de mere sårbare tidspunkter. Én ting var nøgenheden, sammenligningerne, kommentarerne. Noget andet var risikoen for at blive knipset på pikhovedet.

Det fandt altid sted, når man vaskede hår og stod der med skum i hele hovedet og derfor lukkede øjne. Totalt forsvarsløs. Det var så let som ingenting for en af gutterne lige at sætte langfingeren i spænd mod tommelfingeren og så knipse neglen ind på glansen, hvis man var så uheldig, at den var blottet.

Det gør sygt nas, skulle jeg hilse og sige, men det fungerede sådan, at man ikke rigtig kunne frabede sig det eller overhovedet blive sur over det. Det var vedtaget som en sjov ting, der blev grinet, ’der fik han dig sgu’, det var fair game – i det rum, med de gutter. Man kunne højst udse sig en hævn, for eksempel at nyse ham i ansigtet eller pisse på ham. Det gjorde vi meget i badet. Pissede op og ned ad hinanden, når folk vendte ryggen til.

Det var helt normalt at gøre virkelig ubehagelige ting mod hinanden, og det var skidesjovt – for os. Det kunne noget. Det var en måde at bygge kammeratskab på – vise, man var venner. Rigtig gode venner. Jeg havde følelsen af, at hver og en af drengene ville stille op, hvis jeg var i knibe, og tage en knytnæve i synet for mig.

Alle de døde skuldre

Det er ikke alle mænd, jeg snakker med, der kan genkende det her. Mange kan. Eksemplerne varierer. Nogen fortæller om at liste sig hen til en af kammeraterne bagfra og slå ham på røven med flad hånd, altså sådan virkelig slå igennem, sådan at det synger og snurrer i håndfladen i flere minutter bagefter, men det er intet mod, hvor rød en balde Michael fik, og hvor ondt det gjorde for ham at sidde ned de næste par dage.

Eller alle de døde skuldre. ’Gul bil’ eller ’3x34’ eller helt uden årsag, bare en kærlig lammer lige på skulderen og så mange af dem, at ens skulder bogstaveligt talt føltes mere død end levende.

Det var ikke, fordi vi ikke forstod, at de her ting var grænseoverskridende, smertefulde og dybt ubehagelige. Vi havde bare svært ved at se, hvorfor det skulle være et problem

Min ven fik arbejde på en lagerplads, hvor man skulle passe på med at stå foroverbøjet for længe, for så stod der pludselig en kollega og dry-humpede dig bagfra, og når først han havde fat, så kom de andre løbende til og gjorde det til et bunkepul. Man har kun det sjov, man selv laver, ikke?

Men det var ikke alt sammen slapstick. Hvis nu for eksempel vi sad på værtshus og raflede, og det gjorde vi tit, for hvad skal man ellers lave i Frederiksværk, og så gik Emil på toilettet, men lod sin telefon ligge på bordet. Så kunne man lige bytte sit eget nummer på hans telefon ud med ekskærestens, sådan at der stod ’Julie’, når han fik en sms fra en, og så kunne man ellers sidde der de næste par timer og få en flirt op og køre med ham, mens han gav den ene omgang efter den anden i ren begejstring over, at hun var på vej tilbage i folden, for han havde været ret ked af det brud.