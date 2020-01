Mennesket har altid manipuleret kroppen i jagten på skønhed. Alligevel er der forskel på korsetter, halsringe – og så numseløftet​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sagen kort

Numseløftsagen

Som Politiken har skrevet om i denne uge, har den danske influencer Fie Laursen reklameret for et såkaldt brazilian butt lift,i forbindelse med at hun selv har fået foretaget operationen. Tendensen stammer primært fra USA, hvor der i 2017 blev udført mindst 23.115 brasilianske numseløft.

Fie Laursen har over 330.000 følgere på Instagram, som alle har kunnet få en rabatkode og deltage i en konkurrence om at vinde en valgfri plastikoperation. Det har vakt opsigt i Norge, hvor Fie Laursen har mange følgere. Forbrukertilsynet har sendt et brev til den danske blogger, hvor de beder hende om at fjerne alle opslag om operationen.

Nu vil en række partier have skærpet reglerne, så den slags reklamer målrettet børn og unge under 18 år heller ikke er tilladt i Danmark. Mange influencere har masser af følgere under 18 år på sociale medier.

Samtidig har ugens debat handlet om, hvorvidt det overhovedet skal være tilladt at reklamere for den slags operationer.

