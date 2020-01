Han sagde aldrig undskyld efter #MeToo-skandalen: Onanerede foran fem kvinder – nu optræder Louis CK i København

Fakta

Kort om Louis CK

Louis Székely, 52 år, er kendt under kunstnernavnet Louis CK, der er en fonetisk omskrivning af det ungarske efternavn. Han har ungarske, jødiske, irske og amerikanske rødder, men er vokset op i Boston, USA.​

Som standupper har Louis CK et utal af succes-shows og udgivelser bag sig. Han har skrevet, instrueret og spillet hovedrollen i den halvbiografiske tv-serie ’Louie’, har modtaget Emmy- og Grammypriser, og medier som Rolling Stone har placeret ham i den absolutte standup-top på diverse hitlister. ​

I oktober 2017 kom det frem, at han tidligere havde krænket fem kvinder ved at onanere i deres nærvær. Herefter måtte han trække sig. Hans film ’I Love You, Daddy’, der var på vej på markedet, blev trukket tilbage, og han kunne ikke vise sig offentligt. Han erkendte senere, at han havde misbrugt sin magt. Han skrev dog aldrig ’undskyld’.​

I 2018 optrådte han for første gang efter skandalen på Comedy Cellar i New York, og i november 2019 indledte han den turné, der fører ham til København 23. maj.​





