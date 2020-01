Anklageren malede et billede af en 140 kilo stor tyran, som voldtog, ydmygede og manipulerede kvinder Harvey Weinstein gik bevidst efter naive og forsvarsløse kvinder, som håbede på et gennembrud, siger anklager.

Harvey Weinstein er et 'garvet' seksuelt rovdyr og en voldtægtsmand, som misbrugte sin magt som en af filmindustriens sværvægtere til at jage sårbare, håbefulde skuespillerinder.

Sådan beskrev anklagemyndigheden onsdag Weinstein, da det første vidne i retssagen afgav forklaring.

Den 67-årige tidligere filmmogul sad og rystede på hovedet, mens anklager Meghan Hast malede et billede af en 140 kilo stor tyran, som med tvang voldtog, ydmygede og manipulerede kvinder og efterlod dem traumatiserede i årevis.

Weinsteins hold af forsvarsadvokater slog tilbage og sagde, at filmproduceren havde engageret sig i samtykkende forhold med de pågældende kvinder. Herunder 'et kærligt' forhold med en kvinde, som omtalte Weinstein som sin 'uforpligtende kæreste'.

Han var den gamle dame i honningkagehuset, som lokkede børnene Anklager Meghan Hast om Harvey Weinstein

For første gang i hele sagen mod Harvey Weinstein blev den kvinde, som hævder, at Weinstein voldtog hende på et hotelværelse i New York i 2013, onsdag identificeret.

Der er tale om en amerikansk skuespillerinde ved navn Jessica Mann.

»Det vil blive klart under denne retssag, at den tiltalte vidste, at han gik efter de naive og forsvarsløse«, sagde anklager Meghan Hast og tilføjede, at mange af ofrene kom fra ødelagte hjem.

»De vidste ikke, at de blev lokket ind under falske forudsætninger. De troede, at de havde fået deres store gennembrud«.

»Han (Weinstein, red.) var den gamle dame i honningkagehuset, som lokkede børnene«.

Dommeren indledte med en formaning til nævningene

Onsdagens retsmøde begyndte med, at dommer James Burke mindede de 12 nævninge og seks suppleanter om, at de skal basere deres dom på beviser, der er hørt i retten, og ikke diskutere sagen med nogen udenfor.

Dømmes Weinstein skyldig i anklagerne om overgreb mod sagens to kvinder, produktionsassistent Mimi Haleyi og skuespillerinde Jessica Mann, risikerer han livsvarigt fængsel.

ritzau