Weinstein-sagen viser, hvor kompliceret det er, når en kvinde anklager en mand for voldtægt: Hvorfor kan det dog ikke bare være en psykopat, der hiver kvinden ind i en busk?

Fakta

Weinstein-sagen

Filmproducenten Harvey Weinstein er tiltalt for at have begået overgreb på to kvinder. Miriam Haley, Harvey Weinsteins tidligere produktionsassistent, beskylder ham for i 2006 at have tvunget hende til oralsex. Den tidligere skuespiller Jessica Mann beskylder ham for at have voldtaget hende i 2013.​​​​

Fire andre kvinder vidner med historier om, hvordan Harvey Weinstein begik seksuelle overgreb mod dem. Anklageren har indkaldt dem for at få sagens nævninge til at se Weinstein som en mand, der igen og igen begår overgreb. I så fald kan filmproducenten nemlig dømmes for, hvad der på engelsk hedder predatory sexual assault, og straffes på livstid.​

Sagen er omdiskuteret, fordi Weinstein i flere årtier var en af filmbranchens mest magtfulde mænd. Og fordi den er principielt vigtig. Anklagerne mod ham blev begyndelsen på den #MeToo-bevægelse, der har fået flere mennesker verden over til at anmelde seksuelle overgreb. Bliver produceren dømt, vil de, der har efterlyst et retssystem med større vilje til at lytte til ofre for seksuelle overgreb, se det som en sejr.​​​​

