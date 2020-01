For første gang får en kvinde Robert-prisen for Årets Instruktør May el-Toukhy får Robert Prisen for Årets Instruktør. Det er første gang, en kvinde vinder den.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De seneste ti års Årets Film Hvert år uddeler Danmarks Film Akademi filmprisen Robert til blandt andet Årets Danske Spillefilm. Her er de seneste ti års vindere af prisen. 2020: Dronningen (af instruktør May el-Touky) 2019: Den skyldige (Gustav Möller) 2018: Vinterbrødre (Hlynur Pàlmason) 2017: Der kommer en dag (Jesper W. Nielsen) 2016: Under sandet (Martin Zandvliet) 2015: Nymphomaniac Director's Cut (Lars von Trier) 2014: Jagten (Thomas Vinterberg) 2013: Kapringen (Tobias Lindholm) 2012: Melancholia (Lars von Trier) 2011: R (Tobias Lindholm og Michael Noer) Kilde: Danmarks Film Akademi. Vis mere

Instruktør May el–Toukhy får Robert Prisen for Årets Instruktør for filmen 'Dronningen'.

Det er første gang, at en kvinde vinder prisen for Årets Instruktør, som er blevet uddelt siden 2001.

May el–Toukhy får fra scenen et stående bifald fra publikum, som er folk fra filmbranchen, som er kommet til Tivoli Hotel og Congress Center, hvor Robert-priserne uddeles.

May el–Toukhy er også medforfatter til manuskriptet til filmen.

Hun havde ikke forventet at vinde prisen, fortæller hun på scenen.

»Da jeg sad og kiggede på listen over de tidligere modtagere af prisen, så jeg, at der ikke var nogle kvinder, der havde modtaget den, og ud over at overraske mig gjorde det, at jeg tænkte, at jeg ikke ville få den«.

»For det er sådan, det fungerer med repræsentationen, tror jeg. For hvis vi ikke ser os spejlet, så findes vi ikke, så findes mulighederne ikke, siger May el-Toukhy.

Kamp mellem to film

Der var lagt op til en spændende kamp mellem to af de mest anmelderroste danske film i 2019 ved Robert Prisen søndag aften.

Mens 'Ser du månen, Daniel', der er baseret på virkelige begivenheder, var nomineret til 14 priser, var May el-Toukhys 'Dronningen' nemlig nomineret til 13.

Det blev 'Dronningen' der blev aftenens helt store vinder med ikke mindre end ni priser.

Aftenens største pris, Årets Danske Spillefilm, kunne holdet bag 'Dronningen' hente statuetten for, men det var således blot en af mange, der i løbet af prisuddelingen tilfaldt filmen, der har Trine Dyrholm i hovedrollen.

Trine Dyrholm scorede sin 10. Robert-pris for hovedrollen i filmen.

'Dronningen' fik også prisen for Årets Originale Manuskript.

ritzau