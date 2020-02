Weinsteins forsvarer fik hovedvidne til at bryde sammen

Retssagen mod Harvey Weinstein i New York blev sent mandag dansk tid afbrudt, da hovedvidnet brød sammen i gråd.

Voldtægtssagen mod filmproducenten Harvey Weinstein i retten i New York blev sent mandag dansk tid afbrudt, da den ene af sagens to hovedvidner brød sammen.

Hun var, efter fire timers afhøring af Weinsteins forsvarere, »ude af stand til at holde op med at græde og få sin vejrtrækning under kontrol«, skriver The Guardian.

Dommeren, James Burke, udsatte sagen til i dag, tirsdag, da hovedvidnet tilsyneladende havde fået et angstanfald efter at være blevet udspurgt af Weinsteins hold af forsvarsadvokater, skriver avisen.

Kvinden har forklaret, at hun to gange i 2013 er blevet voldtaget af Harvey Weinstein. Men under mandagens retsmøde forsøgte Weinsteins hold af forsvarere med Donna Rotunno i spidsen ifølge The Guardian at fremstille vidnet som en løgner, der manipulerede med Weinstein for at fremme sin karriere i filmbranchen.

»Du manipulerede med Mr Weisntein hver eneste gang, du så ham, gjorde du ikke? Du fik ham til at tro, at du gerne ville have et seksuelt forhold til ham, ikke?«, spurgte Donna Rutonno blandt andet ifølge avisen.

Det svarede vidnet nej til.

Vidnet begyndte at græde, efter hun af Donna Rutonno blev bedt om at læse en lang email op, som hun skrev til en tidligere kæreste i maj 2014, et år efter, hun har forklaret, at hun blev voldtaget af Weinstein på et hotel i New York.

I mailen indrømmer hun ifølge The Guardian at have haft et seksuelt forhold til Weinstein.

Donna Rotunno har specialiseret sig i at forsvare mænd, der er anklaget for seksuelle overgreb og har et ry for at være en pågående udspørger. I løbet af de seneste mange år hun kun tabt en enkelt sag.

Den detroniserede 67-årige filmkonge står over for fem anklagepunkter, der kan give ham fængsel på livstid, to af dem handler om voldtægt. Weinstein nægter alle anklager om voldtægt.

I alt har mere end 80 kvinder via medierne anklaget Weinstein for alt fra sexchikane til seksuelle overgreb. Blandt dem er skuespillerinder som Angelina Jolie, Salma Hayek og Gwyneth Paltrow.

Der er også en retssag på vej mod Weinstein i Los Angeles, hvor han blandt andet er anklaget for voldtægt.