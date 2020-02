»Kæmpe skridt fremad for arkæologien«: Droner skal afsløre dansk kulturarv fra luften

Automatisk oplæsning Beta

Mange af fortidens historiske levn er endnu ikke fundet af arkæologer, fordi de simpelthen gemmer sig på steder, hvor man ikke kan komme frem til fods.

»Det drejer sig om alle slags vådbundsområder, som moser, enge og lavvandede søer, som vi ikke tidligere har kunnet undersøge med vores udstyr uden at få vand i gummistøvlerne«, siger Mads Dengsø Jessen, der er seniorforsker på Nationalmuseet.

Men nu er de arkæologiske målingsinstrumenter takket være den teknologiske udvikling blevet så små, at de kan transporteres af flyvende droner. Et nyt forskningsprojekt skal udvikle denne metode og kortlægge vores kulturarv fra luften med den.

Projektet, der bliver kaldt Arkæodrone-projektet, er et samarbejde mellem DTU Space, Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Skanderborg Museum.

»Det er to teknologier, der møder hinanden – droneflyvning og magnetiske målinger«, forklarer Dengsø Jessen, der er en af lederne af projektet.

Dronerne bliver udstyret med geofysiske sensorer, som kan registrere rester af eksempelvis skibe, bygninger og våben.

»Man tager nærmest en slags elektronisk røntgenbillede af de øverste jordlag fra luften, der så kan vise, hvor der er ler, sten, metaller, nedgravninger og så videre«, siger Dengsø Jessen.

Det betyder, at man med ’arkæodroner’ kan kortlægge skibsvrag og stenalderbopladser, der før har været skjult for nutiden, fordi de ligger under vand.

Foto: Grafik Arne Døssing Andreassen, udlånt af Nationalmuseet. Her illustreres det, der hedder topografisk scanning og arkæomagnetisk opmåling med en drone. Det er denne form for undersøgelse af fortidslevn, som ’Arkæodrone-projektet’ skal foretage.

Illerup Ådal i Østjylland er et af de vådbundsområder, hvor man fra tidligere fund af våben og skeletdele ved, at der har været omfattende ofringer i jernalderen netop dér. Men hvor stort et område, det egentlig dækker over, og om der gemmer sig flere genstande i jorden, har ikke været til at sige, fordi det har været utilgængeligt for forskere:

»Vi ved, at der er store mængder fund, for eksempel metaller, i området, og dem kan vi forhåbentlig lokalisere nu«, siger Dengsø Jessen.

I området er der før blevet fundet alt fra sværd, buer og skjolde til håndværksgenstande og hesteseletøj.

Dengsø Jessen mener, at dronerne kan blive »et kæmpe skridt fremad for arkæologien« og den viden, vi har om vores fælles historie.

»Det her vil betyde, at vi kan optimere vores arbejde og blive klogere på det historiske landskab. Vi kan få større viden om, både hvordan og hvor vi rent bogstaveligt har levet«.

FAKTA Otte områder undersøges Arbejdet med konstruktionen af arkæodronen foregår i laboratorier hos DTU Space. Sideløbende undersøger forskerne otte interessante arkæologiske områder for i sidste ende at udvælge mindst tre, hvor der så vil blive gennemført testflyvninger. De otte områder er: – Tissø i Vestsjælland: Et kulturarvsareal af international betydning fra yngre jernalder og vikingetid (550-1050). Indeholder vigtige arkæologiske levn langs vestbredden af Tissø, mens de tilstødende og utilgængelige lavtliggende mose-, våd- og søområder ikke er nærmere undersøgt. – Boeslunde i Vestsjælland: Et kulturarvsareal fra bronzealderen af international betydning. Et kuperet landskab med små søer og vådområder. I området er fundet Sydskandinaviens største mængde guldfund fra yngre bronzealder, bl.a. seks guldskåle og fem edsringe. – Illerup Ådal i Østjylland: Et vådbundsområde med omfattende ofringer fra jernalderen. Der er tale om Danmarks største våbenoffer og Europas hidtil største og mest velbevarede fund af ofrede skeletdele af individer i en slagen hær. – Filsø/Henne i Vestjylland: Et fossilt landskab af tidligere søbund, hvor projektet vil undersøge, om der er spor efter en nu tilsandet indsejling og muligt havneanlæg. Området var en vigtig handelsplads i vikingetiden. – Vasagård på Bornholm: En stenalderlokalitet kendt for sine grøfter og ofrede solskiver. – Gedehaven i Skælskør Fjord: Den sydlige del af Skælskør Yderfjord er afspærret med to parallelle rækker af pæle over et ca. 700 meter langt forløb og med en indbyrdes afstand på ca. 10 meter. Konstruktionen er dateret til sidste halvdel af 1400-tallet. – Orenæs ved Storstrømmen: To større områder med fund, som knytter sig til kystnære bosættelsesfaser fra den yngre del af jægerstenalderen med bevarede genstande af bl.a. flint, knogle og træ. – Bøtø på Falster: Her ligger et udateret vrag ved kysten med de højeste dele af forenden i niveau med daglig middelvandstand. Agterenden af vraget er udokumenteret. Kilde: Nationalmuseet Vis mere

Projektet bliver finansieret af A.P. Møller Fonden og fortsætter frem til 31. april 2022. Du kan læse mere om det her.