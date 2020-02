Møder kritik: Katy Perry er blevet ambassadør for britisk-asiatisk organisation, men hun er hverken brite eller asiat

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det har skabt ballade på sociale medier, at britiske prins Charles i denne uge har udpeget den amerikanske sanger Katy Perry som ambassadør for British Asian Trust, en velgørenhedsorganisation, der arbejder for bedre vilkår for børn i Indien, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh.

Det skriver den britiske avis The Independent.

Katy Perry skal blandt andet være med til at sætte fokus på handel med børn, som British Asian Trust har en ambition om at halvere omfanget af.

Men Katy Perry kvalificerer sig ikke til rollen som ambassadør, bare fordi hun er blevet gift i Indien, har været på forsiden af indisk Vogue og har en tatovering skrevet på sanskrit, mener kritikere på de sociale medier.

Andre skriver, at det er et udtryk for »hvid frelsermentalitet«, og at det burde have været muligt at finde en ambassadør med asiatiske rødder til jobbet.

Just because she got married in India and has a tattoo in sanskrit doesn’t mean Katy Perry is the right person for this role. As if there weren’t any ACTUAL British Asians to be Ambassador of the British Asian Trust. Over this white savior complex shit with colonial undertones. https://t.co/DBcnGEiOZH — Azmina (@SnazzyAzzy) February 5, 2020

Aftalen mellem British Asian Trust og Katy Perry blev offentliggjort ved organisationens årlige middag i London i tirsdags og er kommet i stand, efter at sangerinden sidste år mødte prins Charles i Mumbai, skriver The Independent.

I et interview med BBC News kalder Jasveer Singh fra the Sikh Press Association i Storbritannien aftalen mellem den amerikanske sangerinde og British Asian Trust for »mærkelig«.

»Det er nok et udtryk for lidt dårlig dømmekraft. Mange taler om, at det ikke ligefrem afspejler mangfoldighed, når Katy Perry hverken er brite eller asiat. Det er hun, så vidt jeg kan se på organisationens hjemmeside, den eneste af ambassadørerne, der ikke er«, siger han til BBC News.

British Asian Trust blev grundlagt i 2007 af prins Charles og en gruppe britisk-asiatiske forretningsfolk. Organisationen vurderer, at 5,8 millioner indiske børn bliver brugt til tvangsarbejde i Indien.

Blandt organisationens andre ambassadører er musiker og dj Naughty Boy (Shahid Khan) og radioværten Nihal Arthanayake.