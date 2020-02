Anders Haahr Rasmussen: Hvordan kan man kigge naturkatastroferne lige i øjnene og stadig beslutte sig for at flyve på shoppetur til London?

Automatisk oplæsning

Af grunde, jeg ikke skal komme ind på her, befandt jeg mig for nylig i forældrestuen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, hvor en far fortalte mig om sin teenagedatter. Særligt om en ting, hun havde sagt forleden:​​​​​​​​​​

»Fuck, hvor er neurotypiske mennesker mærkelige«.

Klumme Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter. I denne uge: Anders Haahr Rasmussen, journalist og forfatter til blandt andet bogen 'En fandens mand'.



Hun var autist. Klassificeret afviger. Men i hendes verden var det alle os andre, der var galt afmarcheret. Sådan som vi snakkede om vejret uden at vide noget om det. Aldrig rigtig interesserede os for noget, sådan i dybden. Gik balalajka over en isbjørn i Zoologisk Have, men var ligeglade med at drikke mælk fra tvangsinseminerede køer, spise kyllinger, der voksede op på en fabrik. Valgte politikere, der konsekvent gjorde noget andet, end de sagde. Hvor ulogisk det hele var.

Faren gik, og jeg blev siddende. Jeg faldt hen i en slags drøm, en dagdrøm. Pludselig fløj jeg gennem en sky af tal. Grafer og statistik, der viste, hvordan antallet af børn med autisme stiger og stiger. Jeg så et hav af kloge hoveder diskutere, om det hele kunne forklares med nye diagnosekriterier eller ej.

»60 procent kan forklares med bureaukratiet«, råbte en.

»Det er stadig vigtigt at lede efter risikofaktorer i miljøet«, sagde en anden.

Jeg faldt ned fra skyen og landede i en sejlbåd midt på Atlanterhavet. Jeg sad ved siden af Greta Thunberg, der læste op af en liste over symptomer på Aspergers syndrom: ensidige interesser, ikke særlig optaget af at kunne dele interessen med andre, svært ved leg, gammelklog tale.

Jeg så hende sidde ude foran Riksdagen i Stockholm, helt alene, med sin skoletaske og et skilt om, at hun strejkede fra skole for klimaets skyld. Hun prøvede at få vennerne med, men de gad ikke. Hendes forældre syntes også, det var en dårlig idé. Så hun gjorde det selv. En lille særling med Aspergers. Hun forstod heller ikke de neurotypiske. Hvordan man i et videnssamfund kunne ignorere videnskaben. Hvordan man kunne kigge naturkatastroferne lige i øjnene, temperaturstigning, havforsuring, den sjette masseuddøen af dyrearter, og stadig beslutte sig for at fracke olie op af jorden, flyve på shoppetur til London og kæmpe for sin spaghetti med kødsovs, som var det en menneskeret.

Jeg så hundredtusindvis af børn strejke fra skole i hele verden. Jeg så Greta tale til alle verdens ledere. Jeg hørte voksne mænd bede hende gå tilbage i skole, sammenligne hende med børnene i nazipropaganda, kalde hende mentalt forstyrret, psykisk syg. Jeg hørte Greta svare, at Aspergers ikke er en sygdom. Det er en gave. Uden den, ingen global klimastrejke.

Kloden klarer sig

Et kosmisk sug trak mig ind i klodens kerne. Der var varmt, men det gik an, sådan er drømme. Foran mig sad en orangutang og en havskildpadde. De forklarede mig, at kloden nok skal klare den. Deres artsfæller måske ikke, mine ej heller, det vil vise sig. Men kloden skulle jeg ikke bekymre mig om. Kloden er klog, den skaber det liv, der behøves. Den fostrer de mennesker, der er brug for.

Og der er ikke helt som før brug for neurotypiske nikkedukker, der dueligt passer deres skole, tager sig et job, sætter deres kryds og forbruger til vækstfesten med 2,1 barn og ferier i de varme lande.