Det går værre end nogensinde: Den største britiske avis tabte en halv milliard sidste år

Den britiske avis The Sun må stadig bøde for den mere end ti år gamle telefonaflytnings-skandale, som søsteravisen News of the World orkestrerede. Og sidste år gik værre end nogensinde.

I weekenden kom det frem, at den britiske avis The Sun sidste år havde et underskud på mere end en halv milliard kroner.

Det skriver The Guardian.

Den økonomiske nedtur kommer som følge af endnu et år med faldende oplagstal.

Og selv om The Sun stadig er den bedst sælgende printavis i Storbritannien, forventes det, at avisen taber føringen til Daily Mail, hvis salgstallene daler i samme tempo i 2020.

Telefonskandale spøger stadig

Det gigantiske underskud kommer dog hovedsagligt fra retssagsomkostninger.

The Sun er nemlig ejet af Ruport Murdoch, hvis firma stadig hæfter for den telefonhacking-skandale, der for mere end ti år siden lagde The News of the World i graven og malede et rigtig grimt billede af arbejdsmetoderne i den britiske presse.

487 millioner kroner blev således brugt på de sager, der stadig bliver ved med at rulle ind. Stadig fra prominente mennesker som Sir Elton John og eksprins Harry.

The Sun har stadig et dagligt oplag på over en million aviser.