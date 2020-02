Politikere fordømmer tabloidaviser efter tv-værts død: »Dele af britisk presse bliver ved med at ødelægge folks liv«

Lørdag blev den kendte britiske tv-vært Caroline Flack fundet død i sit hjem. Nu beskylder britiske politikere pressen for at være medskyldig i den hadkampagne, hun var blevet udsat for op til sin død.

Britiske politikere er voldsomt kritiske over for den britiske tabloidpresse, efter at den kendte tv-vært Caroline Flack lørdag blev fundet død i sit hjem.

Den 39-årige Caroline Flack var gennem en længere årrække vært på en række af de største britiske realityprogrammer, blandt andet ’Love Island’. Gennem den seneste måneds tid har hun været et yndet offer i den britiske tabloidpresse, fordi hun er blevet anklaget for at overfalde sin kæreste. En sag, der skulle for retten om nogle uger.

Ifølge The Guardian beskylder Keir Starmer, der ønsker at blive Labours næste leder, pressen for at viderebringe og »forstærke« mange af de hånende opslag om Caroline Flack, der har været på sociale medier. Og han erklærer, at han vil gribe ind over for pressen, hvis han bliver leder af Labour.

Det vilde vesten

En anden kandidat til lederposten i Labour, Lisa Nandy, mener, at de sociale medier skal reguleres strammere og sammenligner tilstanden i dag med det vilde vesten.

Daisy Cooper fra Liberaldemokraterne siger til The Guardian, at »jagten på Caroline Flack viser, at dele af britisk presse bliver ved med at ødelægge folks liv«:

»Der er en grund til, at retssager foregår ved domstolene og ikke i medierne. Uanset hvad der var sket, burde hun ikke være drevet i døden af tabloidpressens desperate clickbait«.

Caroline Flack var ikke bare vært på en række reality tv-shows, hun vandt også den britiske udgave af ’Vild med dans’ i 2014.