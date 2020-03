Var til sin fars begravelse på sin fødselsdag: Dansk fotograf åbner ny udstilling med blomsterne fra sin fars grav

Automatisk oplæsning

Fotograf Martin Bubandt var på sin 16-års fødselsdag til sin fars begravelse. Efter 10 års sygdom var faren død af kræft. På dagen for det sidste farvel sad Martin Bubandt i den lokale kirke i Nordsjælland, men spillede også rundbold, spiste boller med smør og fejrede fødselsdag.

Tabet af sin far og begravelsesdagens store modsætninger behandler fotografen nu i en ny soloudstilling ’From My Father’, der åbner i næste uge. Her har Bubandt blandt andet »ud fra falmede papirbilleder« rekonstrueret blomsterne fra sin fars grav. Også familiens sidste ferie til Sverige inden farens død har fotografen skabt værker ud fra i udstillingen.

Bubandt tror selv, at meget af hans virke som fotograf bygger på netop kontrasterne på sin 16-års fødselsdag. Med sin nye udstilling vil han gerne lave et »visuelt tilbageblik på minderne som en hel familie, og hvordan de minder trækker rødder helt ind i nutiden«.

»På en måde er det en rejse tilbage, men for at kunne forstå nutiden. For et par år siden ledte accepten af sammenhængen mellem min fars død og mit fotografi til flere måneders dybt mørke og depression. Og reelt havde jeg jo godt vidst, at hans død havde skabt min vej, men at komme til erkendelsen har taget mange år«, skriver Martin Bubandt selv om sammenhængen mellem tabet og sit arbejde som fotograf.

Udstillingen kan ses på Henne Kirkeby Kro, når restauranten åbner for årets sæson torsdag 12. marts. ’From My Father’ bliver den første af tre soloudstillinger fra Martin Bubandt.