10.000 gæster kommer ikke ind: Melodi Grand Prix bliver uden tilskuere

Der var ellers lagt op til en stor publikumsoplevelse, når det danske Melodi Grand Prix for første gang i mange år skulle afholdes i Royal Arena i København.

Al musik bliver nemlig spillet 100 procent live af det ’Vild med dans’-kendte The Antonelli Orchestra, når de ti deltagere i morgen aften skal konkurrere om en billet til den europæiske finale i Rotterdam.

Men selv om knap 10.000 danskere har købt billet til den store musikfest, kommer ingen til at synge med til lyden af de levende instrumenter.

Ingen får nemlig lov til at blive lukket ind i arenaen.

Det skriver DR Nyheder.

»På baggrund af statsministerens opfordring har vi truffet den beslutning at gennemføre Melodi Grand Prix uden publikum«, siger talsmand Gustav Lützhøft til DR.

Frygt for coronavirus

Det er en direkte konsekvens af statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om, at de danske myndigheder nu opfordrer til, at man udskyder eller aflyser alle arrangementer, hvor mere end 1.000 mennesker er samlet.

Anbefalingen, som forventes efterlevet, kommer som et forsøg på at sænke risikoen for at coronavirusen spreder sig voldsomt. Lige nu er der 21 bekræftede tilfælde af smittede i Danmark og to på Færøerne.

»Der vil være omkostninger forbundet med dette her for almindelige mennesker, familier, virksomheder og arrangører. Når vi tager disse skridt, så er det fordi, at vi vil afværge potentielle tab af menneskeliv«, sagde statsministeren tidligere på et pressemøde.

Gustav Lützhøft, siger til DR, at han er »brandærgerlig« på publikums vegne, og at han er »ked af at skulle skuffe dem«.

Med under halvandet døgn til showtime forsøger holdet bag nu at sadle om, så man kan levere et mere tv-orienteret show.

Personer, som har købt billet, kan få fuld refusion.

Andre DR-begivenheder ramt

Det danske Melodi Grand Prix er ikke den eneste begivenhd, som DR vælger at ekskludere publikum fra.

’P8 Jazz Alive 2020 One Night Only’ i Koncerthuset i aften – den 6. marts – gennemføres ligeledes uden publikum. Orkesterfestivalen den 7.-8. marts i DR Koncerthuset aflyses helt.

DR tager kontakt til dem, der har købt billet, skriver de i en pressemeddelelse.