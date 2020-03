Tidligere X Factor-stjerner vinder et helt anderledes Dansk Melodi Grand Prix

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ingenting var som det plejede lørdag aften, da duoen Ben & Tan blev udråbt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena i København.

Det var nemlig ikke foran en fyldt sal, for på grund af myndighedernes anbefalinger for at forhindre coronasmitte blev musikkonkurrencen afholdt uden publikum.

Ben & Tan, der tidligere har deltaget i 'X Factor', blev udpeget som vinder med nummeret 'Yes' efter først at have sikret sig en plads i den såkaldte superfinale, som et musikpanel og danskernes stemmer via app og sms bestemte ligeligt.

Her skulle de kæmpe mod Sander Sanchez med 'Screens' og Emil med 'Ville ønske jeg havde kendt dig', men duoen tog derefter sejren, som udelukkende var et resultat af seernes stemmer.

Vinderen af melodigrandprixet får æren af at repræsentere Danmark, når Eurovision efter planen løber af stablen i Rotterdam i Holland til maj.

Ritzau