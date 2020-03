Coronapanikken breder sig i udlandet: Store festivaler aflyses på stribe. Men dækker forsikringen?

Det ene kulturtræf efter det andet aflyses i disse dage i en række lande af frygt for coronavirus. Forsikringer synes ikke at dække arrangørernes tab. Og i Europa frygter man, at aflysninger i USA vil sætte en global bølge i gang.

De falder snart med samme hast som de daglige opskrivninger af antallet af smittede med covid-19, det stigende antal dødsofre og antallet af lande, som det nu frarådes at besøge: navnene, der skal optræde på de festivaler og i forbindelse med andre store, traditionsrige kulturbegivenheder, som i de kommende uger og måneder alligevel ikke bliver afholdt eller er udskudt af frygt for spredning af smitte med coronavirus.

I sidste uge indledte udsættelsen af den såkaldte Ultra Music Festival i Miami, Florida, og aflysningen af festivalen South By Southwest med musik, film og interaktive medier i Austin, Texas, hvad mange i branchen frygter kan udvikle sig til en dominoeffekt, der vil lægge talrige store kulturarrangementer i en række lande ned.

Kæmperegning

Ifølge magasinet Variety står den store amerikanske Coachella Festival, som er programsat til at begynde 10. april, til at blive udskudt til engang i oktober. Aflyses festivalen helt, vil det ifølge britiske The Guardian afstedkomme et tab på en milliard dollars.

Når dit hus brænder, er det for sent at forsikre dig imod det Michael Rawlings, forsikringsdirektør

Mens panikken breder sig i USA, kan arrangørerne i Storbritannien tage den lidt mere med ro, fremgår det af artiklen i The Guardian. Fordi det endnu er for tidligt at aflyse de store sommerarrangementer.

Til gengæld er de fanget i lidt af et dilemma. For det er i disse uger, at festivalerne for alvor skal ansætte personale, booke kunstnere og bestille udstyr, og så må de vælge, om de vil drosle ned for at spare penge, hvis det værst tænkelige skulle ske. Til gengæld risikerer de så ikke at kunne gennemføre arrangementerne som planlagt, fordi de har holdt tilbage.

For sent, når huset brænder

I Storbritannien er festivaler typisk forsikret i tilfælde af dårligt vejr og terror, men så godt som ingen har tegnet forsikringer, der ser ud til at dække situationer som denne, siger Michael Rawlings, direktør i forsikringsselskabet Event Insurance Services, til The Guardian. Og eftersom coronavirus nu er en kendt sygdom med global udbredelse, er det for sent at forsikre sig.

Eller som Michael Rawlings formulerer det:

»Når dit hus brænder, er det for sent at forsikre dig imod det«.

Alligevel råder han arrangørerne til at tage den med ro og se tiden an. Antallet af smittede falder i Kina. Og om tre måneder kan billedet i Europa se langt mindre truende ud end lige nu.

»Havde det her ramt i juni eller juli, hvor festivalerne har bundet sig til udgifterne, og begivenhederne er umiddelbart forestående, ville det bestemt have ramt langt, langt hårdere«, siger han.

Krisen kan måske ligefrem få kunstnere og arrangører til at stå mere sammen, siger Michael Rawlings. Han sammenligner det med sammenholdet i London under de tyske bombardementer under Anden Verdenskrig:

»Jeg har hørt om kunstnere, som har betalt deres depositum og honorar tilbage til arrangører, fordi de ikke ønskede at se dem lide større økonomiske tab, end de allerede havde«.