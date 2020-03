Det store overblik: Hvilke koncerter, festivaler og arrangementer i Danmark er ændret eller aflyst?

Erotik, krimi og bunkevis af koncerter. Her er listen over aflyste og udskudte større kulturarrangementer i Danmark.

ÆNDRINGER:

CPH:DOX

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX afvikles indtil videre efter planen fra 18.-29 marts. Til gengæld har arrangørerne følt sig nødsaget til at aflyse den planlagte åbningsgalla på Det Kongelige Teater, som skulle have været afholdt 17. marts. Du kan holde dig opdateret om eventuelle ændringer .

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst har valgt at begrænse adgangen til hovedudstillingen om Anna Ancher og udskudt en oplæsning af kunstnerens brevvekslinger. Arrangementet SMK Fridays, som skulle afholdes 20. marts, er aflyst. Hold dig opdateret på SMKs hjemmeside. Også den internationale konference ’Curating the Contemporary in the Art Museum’, der finder sted 12.-13. marts, ændres, og oplæg sendes som livestream.

Vega

I koncertsalen Store VEGA er kapaciteten 1.550 gæster. Kommende udsolgte koncerter forsøger Vega at dele op i to koncerter med maks. 750 gæster ved hver koncert, mens koncerter, der har solgt under 1.000 billetter, gennemføres som planlagt. Vega sørger for, at alle billetkøbere får direkte besked via billetudbyderen, hvis en koncert ændres, udskydes eller aflyses. Til alle koncerter i Store Vega vil der være åbent i hele salen inklusiv balkonen, så der opnås størst muligt spredning mellem gæsterne. Mellem alle koncerter, vil der være ekstra rengøring med særlig fokus på toiletter og lignende.

På Vegas mindre scener, Lille Vega og Ideal Bar er kapaciteten under de 1.000, grænsen går ved. Derfor vil koncerter på disse scener ikke blive berørt, og gennemføres som planlagt.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater gennemfører alle forestillinger indtil videre, men reducerer kapaciteten ved samtlige forestillinger til og med 31. marts 2020, så der kun sidder en tilskuer på hvert andet sæde. Det betyder, at alle forestillinger har en kapacitet på under 1.000 personer. Kunder med billet til en af teatrets forestillinger i marts 2020 vil blive kontaktet direkte. Alle rundvisninger og gratis aktiviteter aflyses resten af marts, skriver Ritzau.

3daysofdesign

Designfestivalen 3daysofdesign udskydes til september og afholdes i dagene 3.-5. september i stedet for 14.-16. maj. Se yderligere oplysninger her.

Erotic World

Sexmessen, der skulle have fundet sted 3.-5. april i Valby og 10.-12. april i Fredericia, er udskudt til efteråret. Den bliver afholdt i Valby 2.-4. oktober i stedet for, mens datoen for messen i Fredericia endnu ikke er fundet. Alle købte billetter til messerne i april er gyldige til messerne i efteråret. Er man forhindret, kan billetter refunderes ved at kontakte Ticketmaster.

DR Koncerthuset

Koncerthuset gennemfører de fleste koncerter og events indtil videre, men reducerer kapaciteten ved samtlige koncerter til og med 31. marts 2020. Det betyder, at alle koncerter har en kapacitet på højst 600 i Koncertsalen og højst 180 i Studie 2. Arrangementer med stående publikum forsøges gennemført med siddende publikum eller udsættes til en senere dato, mens rundvisninger aflyses helt på grund af udfordringer med at placere publikum hensigtsmæssigt i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Information om de enkelte koncerter findes her.

Forum Horsens

Arrangementer i Forum Horsens i marts og april er udskudt. Det gælder blandt andet en koncert med Bryan Adams og Niels Hausgaard samt finalen i ’X Factor’, der i stedet afholdes i programmets studier i Brøndby. Se mere her.

Musikhuset Aarhus

Musikhuset Aarhus har både flyttet og aflyst koncerter og andre arrangementer. Alle med billetter til forestillinger i Musikhuset bliver orienteret pr. mail eller sms om, hvorvidt forestillingerne gennemføres eller udskydes til en senere dato. Yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer findes her.

Mangler vi et arrangement? Så send en mail til kultur@pol.dk

AFLYSNINGER:

Den Lille Kulturnat

Kulturnatten i børnehøjde skulle være afviklet fredag 13. marts, men er aflyst. Billetter refunderes ved aflevering af armbånd og fremvisning af kvittering hos det salgssted, hvor de er købt, frem til den 1. april. Hos 7-eleven skal armbåndet afleveres i den pågældende butik, hvor det er købt, og hvis armbåndet er købt i Kulturnattens webshop, kan du skrive til info@kulturnatten.dk for refundering.

Copenhagen Phil

I foreløbigt to uger har Copenhagen Phil aflyst alle publikumskoncerter. Det drejer sig indtil videre om ’Sigurd og instrumenterne’ i Hårlev, Sorø og Korsør samt ’Musik på tværs’ i Konservatoriets Koncertsal. Koncerterne bliver i stedet streamet. Se mere på Copenhagen Phils hjemmeside.

Historiske Dage

Historiske Dage i 2020, der skulle have fundet sted 21.-22. marts i Øksnehallen, er aflyst. Billetter bliver refunderet, og betalinger bliver automatisk tilbageført inden for 14 dage. Læs mere på historiefestivalens hjemmeside.

Krimimessen i Horsens

Messen, der afholdes i Fængslet i Horsens, er aflyst. Den skulle have fundet sted 28.-29. marts, og det er ikke lykkedes at finde en alternativ måde at afholde messen på. Købte billetter bliver refunderet. Flere oplysninger findes her.