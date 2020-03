Arrangører får hjælp i marts. April er usikker: Dizzy Mizz Lizzy er i øveren for at forberede sin turné, men måske bliver den aflyst. Og hvad sker der så?

Mens Live Nation Danmark, der arrangerer D-A-D-koncerterne i Herning og København, dermed umiddelbart vil være omfattet af ordningen, vil det samme indtil videre ikke gælde samme arrangørs planlagte koncerter med Dizzy Mizz Lizzy fra april.

Regeringen vil senere tage stilling til, »om og hvordan ordningen skal forlænges« afhængig af udviklingen, fremgår det af faktaarket.

Samtidig med kompensationen til arrangørerne skal ny hastelovgivning mere generelt understøtte danske virksomheders evne til at betale regningerne, når omsætningen svigter på grund af manglende kunder i butikken. Det sker ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat, hvilket ifølge finansminister Nicolai Wammen vil øge virksomhedernes likviditet med omkring 155 millioner kroner.

Regeringen vil endnu ikke sætte præcise tal på, hvor mange penge man er parat til at bruge på kompensationsordningen, på likviditetstiltag og de opfølgende initiativer, man allerede nu varsler.

»Det er for tidligt at sige, hvor meget dette kommer til at koste statskassen. Men der er ingen tvivl om, at der selvfølgelig vil være en regning. For så vidt angår kompensationsordningen, der løber her i marts måned, tror jeg, det er 90 millioner kroner, vi vurderer, at det vil koste. Derudover er der udgifter til de tiltag, vi tager i forhold til likviditet på nogle hundrede millioner, og dertil vil der komme yderligere udgifter«, siger finansminister Nicolai Wammen (S).