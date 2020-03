Robert De Niro aflyser filmfestival på grund af corona

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Oprindelig blev Tribeca Film Festival skabt for, at folk kunne samles og stå sammen i tiden efter terrorangrebet 11. september. Man skulle mindes ofrene og ikke mindst stirre frygten lige i øjnene.

Nu har frygten for yderligere spredning af den pandemiske coronavirus tvunget arrangørerne til at aflyse årets festival. Det oplyser de blandt andet på Instagram.

»Vi er dedikerede til at sikre offentlighedens ve og vel, samtidig med at vi støtter vores venner, filmskabere og andre historiefortællere, der bruger Tribeca som en platform til at vise deres arbejde frem til andre«, skriver den ene af festivalens to oprindelige bagmænd og nuværende direktør, Jane Tribeca.

Filmfestivalen, der oprindelig blev grundlagt sammen med skuespilleren Robert de Niro, skulle have været afholdt 15.-16. april i New York i USA.

Udmeldingen kommer, efter New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, torsdag erklærede, at der ikke måtte samles mere end 500 mennesker i den ikoniske storby. Det har også betydet, at Broadways mange musicals og teaterstykker alle er aflyst frem til 12. april.

Filmpremierer usikre

De senere år er festivalen blevet en af de største, når det gælder interaktive historier og virtual reality sammen med selvfølgelig større filmpremierer.

I år skulle blandt andet dokumentaren ’Jimmy Carter – Rock & Roll President’ have haft premiere sammen med HBO’s ’Bad Education’ med Hugh Jackman, Judd Apatows ’The King of Staten Island’ og Ron Howards dokumentar ’Rebuilding Paradise’ om de californiske skovbrande.

Hvornår festivalen ender med at blive afholdt er endnu uvist.