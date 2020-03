Louis Vuitton dropper parfume og begynder at lave håndsprit. Gratis

Automatisk oplæsning

Det franske luksuskonglomerat Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), der blandt andet ejer Louis Vuitton, annoncerede i går, at de indstiller parfume- og kosmetikproduktion på tre af deres store fabrikker.

I stedet vil de bruge ressourcerne til at fremstille den håndsprit, der også i Frankrig er i restordre overalt på grund af den pandemiske coronavirus Covid-19.

Det skriver blandt andre Business Insider.

»LVMH vil nu bruge vores produktionskapacitet på at fremstille store mængder af hydroalkoholisk gel«, skrev firmaet i går i en pressemeddelelse.

Produktionen omstilles allerede fra i dag, og ifølge The Guardian regner den franske virksomhed med at kunne have produceret hele 12 tons i løbet af ugen.

Hjælp til franske hospitaler

Men det mest overraskende er ikke engang, at de vil bruge fabrikkerne anderledes.

LVMH, der ellers langtfra er kendt for billige produkter vil nemlig sende alkogelen kvit og frit til franske hospitaler og sundhedscentre.

»Jeg vil gerne takke LVMH for at agere så hurtigt«, siger chefen for de parisiske hospitaler Martine Hirsch til AFP.

Ifølge en talskvinde for en række franske hospitaler er man endnu ikke løbet tør for håndsprit, men mængderne er begyndt at svinde ind.

Udmeldingen fra LVMH kommer også i lyset af, at Frankrig fortsat som mange andre europæiske lande får flere og flere coronapatienter. Ifølge analysesiden World of Meters er der i øjeblikket 5.423 registrerede tilfælde. Næsten en fordobling siden fredag. 400 af dem er kritiske tilfælde, og 127 er allerede døde.

Global mangelvare

Sammen med hyppig håndvask er brug af håndsprit en af de forholdsregler, som sundhedsmyndigheder verden over anbefaler for at mindske smitterisikoen.

Derfor er det også noget af det, der er blevet revet ned fra hylderne både herhjemme og i udlandet.

Det er få dage siden, at en dansk sygeplejerske på de sociale medier bad folk lade være med at stjæle håndsprit fra hospitalerne. I Frankrig har regeringen sat en maksimumspris på håndsprit, da flere forhandlere prøvede at profitere på efterspørgslen, og i USA har myndigheden Food and Drug Administration endda bedt læger og apotekere landet over om selv at begynde at fremstille alkogel for at afhjælpe den akutte mangel.