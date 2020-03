Frem med popcornene: Store premierefilm i biografen bliver lagt ud til streaming

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Du kan ikke se den nye ’Trolls World Tour’ i biografen. Men sammen med familien kan du se filmen fra Dreamworks derhjemme i sofaen. På premieredagen.

Mandag annoncerede Universal Pictures, at filmselskabet vil lægge en række af de aktuelle premierefilm ud til streaming som følge af, at de kun kan få premiere i få biografer, da de fleste af slagsen er lukkede verden over på grund af coronapandemien. Det skriver Variety.

Filmene vil blive stillet til rådighed på en lang række on demand-tjenester i en 48-timers lejeperiode til en anbefalet detailpris på 19.99 dollars i USA og den tilsvarende pris på internationale markeder (cirka 135 danske kroner).

Opfølger til megahit

Den første ’Trolls’-film var et megahit og indtjente 347 millioner dollar. Den blev efterfulgt af tv-shows og en industri af merchandise, og Justin Timberlakes soundtrack med sangen ’Can’t Stop the Feeling’ solgte firedobbelt platin.

Der er da også sat et kæmpe markedsføringsmaskineri op til lanceringen af efterfølgeren ’World Tour’, som nu altså skal lokke seere til tv-skærmene og ikke kun biografer.

Kilde: UIP

Ud over den ny ’Trolls’-film vil også titler som horrorfilmene ’The Hunt’ og ’The Invisible Man’ samt filmatiseringen af Jane Austen-romanen ’Emma’ kunne ses hjemmefra.

Kilde: UIP

Kilde: UIP

»I stedet for at udsætte disse film eller frigive dem i et udfordret distributionslandskab ønskede vi at gøre det muligt for folk at se disse titler i hjemmet på en måde, der både er tilgængelig og overkommelig«, lyder det i en pressemeddelelse fra NBCUniversals direktør, Jeff Shell.

I løbet af den foregående weekend faldt indtægterne i USA’s biografer til det laveste i 20 år, og i resten af verden er branchen i frit fald.

Det har fået flere filmselskaber til at udskyde premierer på film. Den nye ’Fast and Furious’-film er udsat, det samme er Disneys ’Mulan’, James Bond-filmen ’No Time To Die’ m.fl. Situationen har også fået Disney til at frigive den populære ’Frost 2’ til streaming tre måneder tidligere end planlagt via Disney+.