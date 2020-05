Anders Haahr Rasmussen: ... Og så var den om min ven, der satte sig overskrævs på en hane, gav sig selv en fræk fadøl og tjente 200 kroner

FOR ABONNENTER

Nogle af os har tid til at læse for tiden, og hvis man interesserer sig for, hvad det vil sige at være hankøn, sker der ting og sager. Her i tirsdags udkom Ocean Vuongs ’Vi er kortvarigt smukke her på jorden’ om at vokse op som vietnamesisk-amerikansk dreng i efterskælvet af krig, og ugen før var det Lars Kramhøfts grafiske fortælling ’Noget frygteligt er altid lige ved at ske’ om livet som ensom mand, der hverken kan finde ud af det med venner eller damer. Det lyder måske ikke ligefrem som en fest, men det er pissegodt, det må jeg sige, meget følsomt og rørende og ægte. Stærke sager på sådan en sart måde, som kun de her millennialfyre kan gøre det.​​​