Du skal bestille tid for at komme på biblioteket i København

Københavns Biblioteker gør sig klar til at åbne med gangbaner og håndsprit ved automaterne. For at få adgang skal man booke tid online i forvejen.

Er du ved at kløjes i at læse den samme billedbog for poderne om og om igen? Var novellesamlingen fed den første gang, men knap så cool den tredje? 18. maj åbner folkebibliotekerne igen, og det betyder, at man igen kan aflevere bøger og hente de nye, man har bestilt.

Men som vi er ved at vænne os til: Intet er, som det plejer. Derfor skal man på alle københavnske biblioteker bestille tid online for at få adgang til den lokale filal. Og åbningstiden er minimeret til kl. 13-17, for bibliotekerne må ikke have ubemandet adgang.

Det fortæller Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i Københavns Kommune.

»Vi har 260.000 bøger ude hos byens borgere, der skal afleveres, så det gælder om at kunne kontrollere flowet. Det er lidt som at åbne et supermarked, og vi vil gerne sprede folk ud og have kontrol med gangbanerne«.

Mens de fleste bibliotekarer fortsat vil arbejde hjemmefra og formidle litteratur online, vil biblioteket være bemandet med guides, der kan hjælpe borgerne hurtigt ind og ud af bibliotekerne.

Der vil kun være adgang til aflevering og udlån via automater, mens man fortsat er forment adgang til bibliotekernes hylder.

»Vi håber at kunne åbne for den del efter et par uger, når vi har et overblik over, hvor mange der kommer«, siger bibliotekschefen.





Det har været på tale, at der skal gå et døgn, fra en borger har haft en bog, til en anden borger skal have den Jakob Heide Petersen, bibliotekschef, Københavns Kommune

Irske bøger i karantæne

Op til åbningen har der været flere svære spørgsmål at tage stilling til. For eksempel det presserende: Skal biblioteksbøger i karantæne?

»Det har været på tale, at der skal gå et døgn, fra en borger har haft en bog, til en anden borger skal have den. Altså at bogen skal i karantæne i 24 timer«, siger Jakob Heide Petersen.

»Vi har tidligere fået at vide, at der er meget lille risiko for smittespredning. I Norge og Singapore er biblioteksbøger ikke i karantæne. Men det er de i Irland og Schweiz«.

Onsdag eftermiddag kom de specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet. Og man gør som i Norge og Singapore: ingen karantæne for bøgerne, og så er der engangshandsker ved selvbetjeningsmaskinerne.

Københavns Biblioteker åbner 18. maj kl. 13. Og der er i øvrigt indført fritagelse for gebyrer indtil 2. juni, så man får altså ikke bøder, hvis man ikke når at booke en tid de første dage med åbent bibliotek.