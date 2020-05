Forvirring på et højere plan: Det er sjovt at være med på den speedsnakkende Rune Lykkebergs mange opture

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Set og hørt er Politikens daglige klumme om tv, streaming, radio og podcast. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.​

I dag skriver Marcus Rubin om Radio Information, der kan streames på Apple Podcast og information.dk.

​

Gammel kærlighed ruster aldrig, og har man én gang været fast læser af Information, mister man aldrig helt gløden. Det er noget helt unikt ved den lille idiosynkratiske avis fra Store Kongensgade, dens fantastiske skabelsesberetning, dens mod til at gå mod nyhedsstrømmen og dens helt særlige take på tilværelsen og dens udfordringer.

Men ak, i et travlt arbejds- og familieliv kan man komme ud af vanen med at få den læst. Så meget desto mere lykkeligt er det, at man – helt gratis – hver uge kan få stemningen af ’Informeren’ lige ind i ørerne via dens ugentlige podcast, Radio Information.

Her er tonen og tempoet fra avisen ramt perfekt – man kan næsten fysisk mærke tryksværten sive ud af ørerne – og med den faste vært Anna von Sperling er man i sikre og sjove hænder. Det hele er håndholdt, finurligt og ofte ret indforstået, men det er generelt både sjovt og oplysende, selv hvis man følger godt med i medie- og nyhedsstrømmen.

Fitness og surdej

Formatet er ret enkelt og velkendt fra andre avisers podcasts: Anna von Sperling taler med to-tre journalister fra avisen om nogle af historierne den uge. Herudover er der et fast indslag, hvor chefredaktøren, den speedsnakkende og ditto tænkende Rune Lykkeberg, dukker op og har en ugentlig optur – eller en sjælden gang imellem en nedtur.

Det hele er mere nice to know end need to know, men efter den lille times tid, som programmet varer, er man – jeg i al fald – altid oplyst og forvirret på et højere plan.

Sidst sad Rune Lykkeberg således og havde optur over genåbningen, men mente dog, at det bedste ville være, om fitnesscentrene forblev lukkede ud i al fremtid.

Jeg elsker den slags, hvor man tager et fænomen eller en trend og løfter den op til en mere analytisk og historisk betragtning

Han talte muntert og underholdende om det absurde i, at folk betaler penge for at sidde og løfte jern uden andet formål end at træne kroppen, men havde dog inden da selv forklaret om sin egen løbetur rundt om søerne. Hvorfor det er bedre eller rigtigere at træne ved at løbe ude end at pumpe inde, stod uklart, men skægt var det.

Klimaet var der naturligvis også, det er der meget tit, og ofte på glimrende vis. Denne gang om de stakkels flyselskaber, der nu kæmper for overlevelse og på den anden side af krisen skal snitte massivt i deres udledninger.

Ikke så meget nyt dér, måske – sjovere og mere finurligt var indslaget med journalist Line Vaaben om hendes surdej. Den var bogstaveligt talt med i studiet – en gave til værten – og det blev til en interessant snak om, hvorfor den gamle, bøvlede bagemetode hitter sådan for tiden og nærmest blev en folkelig besættelse under hjemmekarantænen.

Jeg elsker den slags, hvor man tager et fænomen eller en trend og løfter den op til en mere analytisk og historisk betragtning, og det var virkelig skægt at høre Vaaben fortælle om både sit eget nære forhold til surdejen – der åbenbart ligefrem kommer med på ferie – og hvorfor så mange af os begynder at bage, når verden omkring os falder fra hinanden. Er det vigtigt? Måske ikke. Men interessant. Ligesom Information.