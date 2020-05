»Det er en af de dummeste ting, jeg har gjort i et godt stykke tid«: ’American Gods’-forfatter undskylder efter reprimande fra det skotske politi

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den britiske forfatter Neil Gaiman, der blandt andet har skrevet bogen ’American Gods’, rejste i starten af maj over 17.000 kilometer fra New Zealand hjem til den skotske ø Isle of Skye.

Her var han mildest talt ikke velkommen.

»Jeg snakkede med nogle lokale politibetjente i går, som sagde, at alt i betragtning skulle jeg være blevet, hvor jeg var sikker i New Zealand, og jeg er enig«, skriver forfatteren på sin blog mandag.

På bloggen kommer han med en undskyldning til alle på Isle of Skye for at udsætte dem for smittefare ved at rejse fra New Zealand til øen.

I Skotland og resten af Storbritannien frarådes »ikkeessentielle rejser«. Det mente politiet, at Neil Gaimans tur var.

»Han har modtaget passende råd omkring essentiel rejse og er blevet mindet om de nuværende retningslinjer i Skotland«, siger den skotske politiinspektør Linda Allen ifølge The Guardian.

Forfatteren selv forklarer, at beslutningen om at rejse hjem ikke var tænkt igennem. Han er sikker på, han har gjort mere fjollede ting i sit liv, men skriver, at »det er en af de dummeste ting, jeg har gjort i et godt stykke tid«.

Tidligere har Neil Gaiman skrevet på sin blog, at han og hustruen, Amanda Palmer, havde haft det svært, inden de rejste, og at de »havde brug for at give hinanden noget plads«.

Men beslutningen fortryder forfatteren altså nu.

»Så ja, jeg begik en fejl. Gør ikke, hvad jeg gjorde«, skriver Neil Gaiman.