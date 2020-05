Trækker sig fra aftale: Danske Bank frygter hvidvask i Ekstra Bladets sexannoncer

Af frygt for hvidvask har Danske Bank bedt JP/Politikens hus om at finde en anden bank til at håndtere Ekstra Bladets forretninger fra sexannoncer.

Danske Bank dropper samarbejdet med den del af JP/Politikens Hus, som står bag annoncerne for massageklinikker i Ekstra Bladet.

Banken frygter, at de intimmassageannoncer, der bliver bragt af Ekstra Bladet og på mediehusets website side6.dk, kan være betalt med hvidvaskede penge. Det skriver Berlingske.

Administrerende direktør for JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, bekræfter, at mediehuset har flyttet håndteringen af indtjeningen fra massageannoncerne til en anden bank. Han undrer sig dog over, at medierne har fået indblik i koncernens interne bankmøder.

»I tæt samarbejde med vores banker er vi konstant opmærksomme på at håndtere betalinger korrekt og efter loven. Vi ønsker alt håndteret snorlige og har intet at skjule«, siger han til Berlingske.

Danske Bank ønsker ikke at udtale sig om specifikke kundeforhold, men understreger over for Berlingske, at risikoen for hvidvask blandt bankens kunder løbende bliver undersøgt.

Banken har i kølvandet på hvidvasksagen øget kontrollen med kunderne, fordi det er nødvendigt for at løfte bankens ansvar i forbindelse med økonomisk kriminalitet, siger koncerndirektør i Danske Bank, Philippe Vollot.

Omdiskuteret guldgrube

Intimmassageannoncerne har udgjort en væsentlig del af Ekstra Bladets annonceindtjening, omend antallet af indrykkede annoncer er dalet kraftigt.

I 2012 havde netavisen 180-grader en tilfældig mandag optalt 428 massageannoncer i Ekstra Bladet. Med en gennemsnitspris på 400 kroner svarede det dengang til 170.000 kroner om dagen eller omkring 60 millioner kroner om året.

I dagens udgave af Ekstra Bladet er der 37 massageannoncer at finde.

Men de har også været omdrejningspunktet for megen debat, senest i slutningen af marts, da Journalisten og TV 2 Lorry afdækkede, at avisen stadig bragte massageannoncer, selvom klinikkerne var påbudt at være lukkede på grund af coronavirus.

Det forsvarede annoncechef på Ekstra Bladet Søren Holmer over for Journalisten.

»Der er ikke et krav om lukning for annoncering. Det er ikke os, der er blevet påbudt at lukke, det er massageklinikkerne«.

Ekstra Bladet advarer i deres annoncesider på nettet og i avisen deres læsere om »at sex med mange forskellige partnere er en risikabel affære«, og at man derfor skal »tænke sig rigtig godt om«, før man vælger at dyrke sex med en ukendt person af hensyn til coronasmitte.