Kirsten Birgit kan næppe være i sin krop af fryd over Jens Rohdes referencer til Camus og Hornbech

I denne uge blev der skruet yderligere op for det endeløse råberi om taleradio. Det viser endnu en gang, at selve ideen om at oprette og nedlægge statsstøttede medier med få års mellemrum er et politisk misfoster, skriver Mette Davidsen-Nielsen i ugens kulturkommentar.