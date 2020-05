Ung sangerinde kritiserer TV 2 og Sony Music: I har stjålet min sang

Til årets ’X Factor’-finale blev kunsteren CH10’s nummer sunget som coververison, hvilket hun havde godkendt. Men det forarger hende, at Sony og TV 2 ikke oplyste hende om, at hendes nummer i en anden version ville blive udgivet under en anden sangers navn. TV2 erkender, at kommunikationen ikke har været klar nok.

Da ’X Factor’-finalisten Mathilde Caffey i lørdags optrådte til årets X-factor finale, sang hun en coverversion af upcoming-sangerinden CH10’s nummer ’Karma is a Bitch’.

Men CH10 - med det borgerlige navn Chio Dyrlund - påstår, at hun på intet tidspunkt har givet samtykke eller skrevet under på, at ’X Factor’ måtte tage hendes sang og udgive den under en anden artists navn.

Det skriver hun i et opslag på sin Facebookside med overskriften »DE STJAL MIN SANG?!«, der har skabt meget engagement.

Hun siger, at hun var klar over, at hendes sang ville blive sunget i finalen, for det var det, som hun havde aftalt med en producer på TV 2, der to måneder før finalen henvendte sig til hende.

Men hun vidste ikke, at den ville blive udgivet i en ny version under Mathilde Caffeys navn.

»Jeg ville ønske, at nogen havde taget fat i mig på et tidspunkt og havde fortalt mig, at de havde tænkt sig at udgive min sang, bare af ren og skær god stil mellem ’kollegaer’. Så kunne jeg have handlet ud fra det. Men jeg fik INTET at vide, og nu praiser alle Mathilde for ’hendes’ ’nye’ fede sang«, skriver Chio Dyrlund på Facebook - som understreger, at kritikken ikke er rettet mod Mathilde Caffey.

»Dette er ikke hendes skyld, hun er blot en brik i det større spil«

Som noget nyt havde finalisterne i årets udgave af ’X Factor’ ikke fået specialskrevet deres vindersange som tidligere.

De sang i i stedet covernumre, og finalisternes udgave blev udgivet i deltagernes eget navn på diverse streamingtjenester.

Nyheden blev offentliggjort i en artikel på TV2-underholdning 40 minutter inden finalen startede, hvor programredaktøren på ’X Factor’ fra TV 2 Dorte Borregaard sagde, at »Det er simpelthen for at prøve noget nyt«.

Beslutningen blev ifølge TV 2 taget mellem Dorte Borregaard og Sony Music, fordi de håbede, at det ville give vinderen og de øvrige finalister en bedre mulighed for at sætte deres eget præg på deres musik, når ’X Factor’ er ovre.

Kanalchef på TV 2 Dorthe Thirstrup siger i et skriftligt svar til Politiken, at det er Sony Music Danmark, der står for arbejdet med ’X Factor’-deltagernes udgivelser, og at »alle regler på området er fulgt«. Men hun tilkendegiver, at kommunikationen til CH10 kunne have været klarere.

»Det her er et eksempel på, at det nogle gange ikke er nok at følge reglerne, for selvfølgelig havde det været en god ide at informere de originale artister og rettighedshavere til numrene«, skriver Dorthe Thirstrup.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Sony Music Danmark uden held.

