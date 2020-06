Dansk debattør om afbrænding af politistation: »Det er godt. En proportionel og effektfuld aktion«

Debattør og tidligere vært på Radio4, Jens Philip Yazdani, kritiseres af politikere for at opfordre til afbrænding af politistationer.

Debattør og tidligere radiovært på Radio4, Jens Philip Yazdani, har i et Facebook-opslag i weekenden ytret forståelse for, at amerikanske demonstranter har brændt en politistation i Minneapolis af efter en betjents drab på den 46-årige sorte mand George Floyd.

»Det er godt. En proportionel og effektfuld aktion«, skriver han om demonstranternes afbrænding af politistationen og fortsætter:

»Når politiet konsekvent slagter sorte mennesker, mens myndighederne mere eller mindre ser passivt til, bør befolkningen selvfølgelig tage skeen i egen hånd – og stoppe politiet«.

Jens Philip Yazdani, der også er tidligere formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, skriver i opslaget, at han opfatter racisme og diskrimination mod den sorte befolkning i USA som et strukturelt problem.

Han mener derfor, at det er nødvendigt med et opgør og henviser til en tale af den amerikanske rapper Killer Mike, der opfordrer til at brænde det racistiske system ned i metaforisk forstand ved blandt andet at organisere sig og stemme ved valg.

Jens Philip Yazdani mener dog, at amerikanerne godt kunne sætte ild til flere politistationer:

»Men jeg synes godt, han (Killer Mike red.) kunne tilføje, at de (sorte red.) alt imens, de venter på næste valg, godt kunne brænde flere politistationer af«.

Danske politikere rystet

Opslaget har fået flere politikere op i det røde felt.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem, Lars Aslan, henvender sig direkte til Radio4 i et tweet.

Her spørger han kanalen, om Jens Philip Yazdani stadig kan være ansat hos dem, »når nu han er tilhænger af at brænde politistationer ned?«.

Kære @radio4dk

Kan jeres radiovært Jens Philip Yazdani stadig være ansat hos jer, når nu han er tilhænger af at brænde politistationer ned? #dkpol pic.twitter.com/DDcaHBzfmu — Lars Aslan (@lars_aslan) June 1, 2020

Jens Philip Yazdani har indtil for nyligt har været vært på programmet ’Den Næste Generation’ på Radio4 og gør Lars Aslan opmærksom på, at han ikke længere er ansat på kanalen i en kommentar til opslaget.

Hos Dansk Folkeparti er gruppeformanden og retsordfører, Peter Skaarup, decideret rystet. Heller ikke han forholder sig til, at Jens Philip Yazdani ikke længere er ansat, men skriver, at det er »fuldstændigt uacceptabelt, at Radio4 har en vært ansat, der opfordrer til afbrænding af politistationer«.

Det er decideret rystende og fuldstændigt uacceptabelt, at Radio4 har en vært ansat, der opfordrer til afbrænding af politistationer. Statsstøttede medier bør ikke have ansatte, der opfordrer til terror. Det virker helt absurd! #dkpol https://t.co/zG5ikKDxnA — Peter Skaarup (@skaarup_df) June 2, 2020

Jens Philip Yazdanis Facebook-opslag er siden slettet af Facebook. Ifølge debattøren selv fordi det strider med det sociale medies retningslinjer ved at opfordre til vold.

Filmet af vidner

Den 46-årige amerikaner George Floyd døde 25. maj efter at være anholdt af fire betjente fra Minneapolis Politi. En af dem sad længe med knæet på Georges hals, selv om den anholdte gentagne gange sagde, at han ikke kunne få vejret.

En uafhængig obduktion viser, at George Floyd døde, fordi han blev kvalt. Det skrev flere internationale medier tirsdag aften.

Hændelsen blev filmet af vidner. Alle fire betjente er fyret. Betjenten med knæet på Floyds hals blev fredag sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

Dødsfaldet har udløst demonstrationer i ikke bare Minneapolis, men i mindst 30 byer over hele USA. Flere steder har fredelige demonstrationer udviklet sig til butiksplyndringer og ildspåsættelser.