Over 100 angreb på journalister i USA: Det er »helt uacceptabelt« og »stærkt bekymrende«

Overfald og skud med gummikugler mod pressefolk i USA får formanden for Dansk Journalistforbund til at rette henvendelse til USA’s ambassadør i Danmark.

I løbet af de seneste døgns uroligheder og voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter i USA er journalister og fotografer blevet overfaldet, ramt af gummikugler, udsat for peberspray og har fået ødelagt udstyr.

Mere end 100 angreb på pressen er blevet dokumenteret af organisationen NiemanLab.

»Det er helt uacceptabelt«, siger formanden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, der tirsdag eftermiddag sendte et brev til den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, på vegne af sine medlemmer for understrege, at pressemedarbejdere i USA skal sikres mod overgreb.

»Politiet skal respektere mediernes rolle. Og når der sker dramatiske begivenheder, er det vigtigt, at journalister og fotografer kan rapportere fra dem uden at skulle frygte for deres sikkerhed og førlighed«, skriver Tine Johansen til ambassadøren og forventer, at hun giver beskeden videre til sin regering.

Demonstrationerne er en reaktion på, at den 46-årige amerikaner George Floyd døde 25. maj efter at være anholdt af fire betjente fra Minneapolis Politi. En af dem sad længe med knæet på hans hals, selv om han gentagne gange sagde, at han ikke kunne få vejret. En uafhængig obduktion har efterfølgende vist, at George Floyd døde, fordi han blev kvalt.

Hændelsen blev filmet af vidner, og alle fire betjente er nu fyret. Betjenten med knæet på Floyds hals blev fredag sigtet for drab og uagtsomt manddrab. Dødsfaldet har udløst demonstrationer i ikke bare Minneapolis, men i byer over hele USA. Flere steder har fredelige demonstrationer udviklet sig til butiksplyndringer og ildspåsættelser.

Overgrebene mod journalister og fotografer kommer fra både politi og demonstranter. Rapporter og billederne fra USA vækker bekymring Tine Johansen.

»Det er meget voldsomt at se den slags billeder fra et land, som vi normalt forbinder med demokrati og pressefrihed« siger Tine Johansen.

Lørdag ramte politiet journalister fra Sverige og Norge med gummikugler og tåregas, da de dækkede demonstrationer i Minneapolis, skrev det norske medie VG i weekenden.

Dagen inden blev en journalist og hans kamerahold fra CNN anholdt, mens han rapporterede direkte om protesterne i byen. Efterfølgende har Minnesotas guvernør, Tim Walz, undskyldt for episoden over for CNN’s ledelse.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Selv om det er voldsomt, kommer det dog ikke helt bag på Tine Johansen, at det netop foregår i USA, fordi præsident Donald Trump længe har kritiseret pressen.

»Vi har set en præsident, som er gået forrest i dæmoniseringen af pressen. Og nu ser vi uniformerede myndighedspersoner, der angriber pressen«, siger hun.

Enhedslisten og de radikale har opfordret udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at gå ind i sagen, men Jeppe Kofod vil ikke gøre det til en diplomatisk sag, skriver han i et opslag på Facebook.

Alle, der kender USA ved, at USA både menneskeligt og indenrigspolitisk står et exceptionelt følsomt sted lige nu.



Her skal vores amerikanske venner mærke vores medfølelse, vores omsorg og vores støtte.



Har skrevet lidt om situationen på Facebook. Her i fuld tekst:#dkpol #eudk pic.twitter.com/grDsZX9LgZ — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 2, 2020

»De sammenstød og overgreb, vi har set de seneste dage, skal selvsagt rapporteres, dokumenteres og efterforskes. Og jeg har ikke grund til at tvivle på, at det også vil ske«, skriver Jeppe Kofod og afviser, at Danmark kommer til at tage det officielt op over for USA.