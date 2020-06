Trumps pressesekretær forsvarer politiets angreb på journalister og sammenligner ham med Churchill

Automatisk oplæsning

Medier. Det var ikke noget problem, at en række journalister blev overfaldet af politiet under rydningen af en park i Washington i USA.

Det siger præsident Donald Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, ifølge australske SBS News.

Journalisterne, det hele handler om, er fra australsk tv og var i gang med at sende direkte, da parken blev ryddet. En fik slag med en knippel, og en anden blev slået med et skjold.

Ifølge Kayleigh McEnany var det journalisternes egen skyld, at de endte med at få nogle på ørerne. Der var nemlig ifølge pressesekretæren blevet kaldt over højtalere, at folk skulle forlade Lafayette-parken i Washington, hvor der foregik protester i forbindelse med drabet på George Floyd, en sag, du kan læse meget mere om her.

Journalisterne siger, at de også blev beskudt med gummikugler og tåregas, men det benægter pressesekretæren, der siger, at politiet havde »ret til at forsvare sig selv«.

Parken blev ryddet, fordi præsident Trump skulle gå gennem den for at få taget et billede foran en kirke på den anden side af parken. Den handling sammenlignede hun med Churchill, der inspicerede det bombehærgede London, George W. Bush, der kastede den symbolske første bold ved første baseballkamp efter 9/11, og Jimmy Carters optræden på tv iført sweater under oliekrisen.

De australske journalister er blot et lille hjørne af de over 100 angreb på journalister, som er blevet indrapporteret under de seneste dages protester i USA. Eksempelvis har CNN fået anholdt journalister og kamerafolk, der dækkede protesterne i Minnesota.

De to politibetjente, der slog journalisterne, er sendt hjem, mens sagen undersøges.