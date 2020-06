6 hjerter til perfekt podcast: Skrev CIA selv soundtracket til sovjets fald?

Alle kender det. Man hører en vild historie – en, som næsten ikke kan være sand. Det lyder for vildt. Men den er alligevel så fascinerende, at man ikke kan lade være at tænke på den. For tænk nu, hvis der alligevel var noget om det.

For de fleste bliver det aldrig til meget mere. En aldrig afklaret undren. Men hedder man Patrick Radden Keefe og er undersøgende journalist på magasinet The New Yorker med lange deadlines og endnu længere artikler, kan den slags føre til alt. Herunder også den dybt fascinerende podcast ’Wind of Change’ om, hvorvidt CIA i virkeligheden var dem, der skrev rockhittet af samme navn.