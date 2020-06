Havneby fjerner statue af spejderbevægelsens grundlægger

Automatisk oplæsning

Bystyret i den sydengelske by Poole har besluttet at fjerne en statue af Robert Baden-Powell, der grundlagde den globale spejderbevægelse.

Det sker i forbindelse med de udbredte demonstrationer mod racisme, der er blevet udløst af et formodet politidrab på en sort mand i USA.

Det oplyser leder af bystyret i Poole Vikki Slade.

»Mens Robert Baden-Powell er berømt for at have etableret spejderbevægelsen, så anerkender vi også, at der er aspekter af hans liv, der ikke fortjener at blive hyldet«, siger hun.

Dermed følger bystyret i Poole i fodsporet på flere andre byer England, der har valgt at fjerne monumenter, der hylder den britiske fortid som kolonimagt.

Tidligere på ugen blev en statue af en britisk slavehandler i London fjernet fra sin sokkel.

I 2007 blev Robert Baden-Powell udpeget som den 13. mest indflydelsesrige person i det 20. århundrede i Storbritannien og fremhæves som en pioner.

Kritikere hævder dog, at Robert Baden-Powell havde racistiske holdninger og var tilhænger af Adolf Hitler.

