Endelig afslører Sony designet for den nye PlayStation 5

De gemte uden tvivl det bedste til sidst.

Sony havde bevidst ikke sagt noget som helst om, hvorvidt man ville afsløre designet på den nye kommende PlayStation 5. Torsdag aften præsenterede de live en lang række kommende spil til den næste generation af spillemaskiner. Sony cementerede sig fortsat som konsollen for historiedrevne singleplayer-spil. Alt var flot, men intet slog for alvor benene væk under nogen.

Lige indtil alle endelig fik det, de har ventet på, men som ingen rigtig forventede. Ikke engang Sonys danske presseafdeling vidste, at det ville ske.

Men efter mere end en time med gameplay fra masser af nye spil, viste de den så endelig.

Et ringbind eller en router?

Designmæssigt radikalt anderledes end sine fire forgængere.

Hovedsageligt hvid for det første i stedet for sort. Opretstående og organisk formet med en form for svusj i sine linjer modsat tidligere generationers mere stringente og firkantede facon. En form, der ser ud til at kræve, at konsollen skal stå op i stedet for at ligge ned, som det hidtil har været muligt.

Der kommer tilsyneladende både en version med discdrev og en ren digital konsol, i stil med Microsofts Xbox.

Farvekombinationen har været forventet siden Sony offentliggjorde designet på deres nye dual sense controller. Men få havde satset på, at hvid ville være den dominerende farve.

Fans verden over hader og elsker allerede designet.

I GOT THE PS5 FROM PLAYSTATION HQ!!1!1!1!11!1!1! #PS5Reveal pic.twitter.com/9NPp1T7fOe — Scar fma needs love (@mitsukianatoshi) June 11, 2020

Since this motherfucker is a router now, I do not wanna hear no excuses of y’all lagging. #PS5Reveal pic.twitter.com/FfjksHtAfv — WaTeR (@WaTeR_SG_) June 11, 2020

Nogle kalder den en router, andre mener, den ligner et ringbind, mens andre igen kalder den en smuk kurvet kvinde.

Filmgrafik i spil

Man skal dog ikke skue hunden på hårene.

Selv om der var få af de nye spil, der visuelt overbeviste en om, at vi snart træder ind i en ny konsolæra, er der ingen tvivl om, at PlayStation 5 kommer til at kunne slås med nogle af de bedste gaming-pc’er. Det er blot få uger siden, at den grafiske spilmotor Unreal viste, hvad der var muligt for dem med en PlayStation 5.

Det er nemlig nu muligt at bruge de samme visuelle digitale elementer, som man ellers kun bruger i Hollywood-film. Indtil nu har det været umuligt at rendere så flotte 3d-verdener, når man har skulle kunne bevæge sig rundt i dem.

Det betyder, at spil kan få fotorealistiske kulisser med realistisk lys, hvilket indtil nu har været det sværeste at opnå.

Ser man på tidligere generationer af konsoller kommer der dog nok til at gå et par år, før spiludviklerne kan finde ud af udnytte de nye systemer til fulde.

Stadig ingen pris

Direktøren for Sony Interactive Entertainment Jim Ryan forsikrede endnu engang tvivlerne om, at PlayStation 5 kommer ud i år.

På grund af coronakrisen har der været store problemer med at producere konsollens komponenter i stort nok antal. Ifølge blandt andre Bloomberg vil Sony da også producere væsentligt færre konsoller i de to første kvartaler af konsollens levetid end planlagt.

Der blev da heller ikke afsløret en endelig pris for det nye teknologiske vidunder. En ret stor faktor i kampen mellem Microsoft og Sony, der synes at lege kylling om, hvem der afslører en pris først, så modstanderen kan prissætte deres egen konsol lavere. Og en faktor, der meget vel kan blive påvirket af netop coronakrisens medfølgende sværere produktionsvilkår.

Ryan lovede dog også, at der fra nu af vil komme masser af nye informationer frem mod premieren.

PlayStation 5 kommer en gang til efteråret forud for julesalget. Syv år efter PlayStation 4 og 26 år efter den første PlayStation.

Se hele afsløringsshowet her: