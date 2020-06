Overrasket arrangør ærgrer sig: Fem forlag melder afbud til årets Bogforum Det bliver uden forfattere fra både Gyldendal og Politikens Forlag, når Bogforum finder sted til efteråret.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fem forlag har valgt at melde afbud til årets Bogforum, som løber af stablen i slutningen af oktober.

Ifølge arrangøren bag Bogforum, BC Hospitality Group, er der tale om Gyldendal og Politikens Forlag.

Gutkind og Modtryk er ifølge Mediawatch også sprunget fra.

Det samme er Syddansk Universitetsforlag.

»Vi vil simpelthen ikke udsætte medarbejdere, forfattere og gæster for den risiko, det er at blive samlet indendørs med tusindvis af andre mennesker«, skriver forlagsdirektør Martin Lindø Westergaard i en mail.

De mange afbud ærgrer Bogforum.

»Som arrangør af årets helt store bogbegivenhed Bogforum kan jeg kun understrege ærgrelsen og ikke mindst overraskelsen over at modtage de noget uforståelige afbud fra fire store udstillere«.

»Vi er i løbende kontakt med masser af læsere, forfattere og udstillere, og der er rigtig mange, der glæder sig til årets bogfest i Bella Center Copenhagen«, lyder det fra Bogforums udstillingsleder, Andreas Nordkild Poulsen, i en pressemeddelelse.

Ifølge Mediawatch bunder afbuddene i de retningslinjer og restriktioner, som arrangørerne har meldt ud.

Til mediet siger Gutkinds direktør, Jacob Søndergaard, at der er flere årsager.

Forlaget tvivler på, at der vil dukke de 30.000 mennesker op, som Bogforum regner med, fordi der stadig er frygt for coronavirus.

Desuden er det for dyrt for et nyt forlag som Gutkind at deltage under de nuværende omstændigheder, lyder det fra direktøren ifølge Mediawatch.

Andreas Nordkild Poulsen understreger, at arrangementet fortsat kan afholdes forsvarligt.

»Der har desværre hersket en usikkerhed om vi kan afholde Bogforum under trygge og sundhedsforsvarlige rammer, det kan jeg engang for alle bekræfte, at vi kan«.

Det skyldes ifølge udstillingslederen, at Bogforum har stor erfaring med at håndtere mange mennesker.

Desuden har arrangørerne været i tæt kontakt med myndighederne.

Mediawatch har talt med landets næststørste forlag, Lindhardt og Ringhof.

De har tænkt sig at deltage for at støtte arrangementet, lyder det.

Bogforum har været afholdt hvert år siden 1992. Sidste år deltog mere end 220 udstillere, hvoraf størstedelen er forlag.

ritzau